Pellegrino abbatte Gigante e sfida Collarini nella finale degli Internazionali Città di Vicenza

TENNIS – Sarà una finale Italia – Argentina quella che vedrà domenica 29 maggio, a partire dalle ore 11, sfidarsi Andrea Pellegrino ed Andrea Collarini nella finale della quindicesima edizione degli Internazionali Città di Vicenza – Trofeo FL Service.

Tutto facile per il giocatore sudamericano che liquida con il punteggio di 6-2 6-1 il brasiliano Dutra Da Silva, che nei quarti aveva piegato soltanto in rimonta al tie-break il giovanissimo Matteo Arnaldi per 5-7 7-5 7-6.

Rimonta in semifinale anche per Pellegrini, che abbatte il… Gigante Matteo, altra promessa del tennis azzurro, per 4-6 6-3 6-3 dopo che il giorno prima aveva estromesso niente di meno che la testa di serie n. 1 del tabellone, Gianluca Mager, per 6-4 4-6 6-2 in una delle partite forse più belle della settimana in un centrale gremito come non mai.

Già perchè gli incontri in serale hanno richiamato davvero una platea davvero numerosa per la soddisfazione degli organizzatori che, dopo due anni di pausa forzata a causa del Covid, hanno profuso uno sforzo notevole per alzare il livello della manifestazione ed offrire a Vicenza la possibilità di avvicinarsi al grande tennis.