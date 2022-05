BASKET PLAYOUT SERIE A2FEMMINILE – Epilogo che più amaro non si può per AS Vicenza che, sconfitta a Treviso in gara 3, deve salutare la serie A2.

Un solo punto di differenza condanna la squadra di Ussaggi, con una tripla di Perisa a due secondi di fine che capovolge il risultato, per un finale di 54-53 che sa di beffa mista a rimpianti per una stagione sfortunata.