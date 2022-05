Recupero amaro per il Vicenza calcio femminile battuto in rimonta dal Trento

CALCIO SERIE C FEMMINILE – Recupero amaro per il Vicenza Calcio Femminile che perde per 2-1 il big-match con il Trento.

E dire che le biancorosse erano passate in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie al colpo di testa di Basso per poi subire il pareggio al 23’ e il gol decisivo all’83’.

Ma veniamo alla cronaca.

4’⚽️: Dopo un lungo possesso offensivo, il Vicenza crossa al centro, più precisamente è Cattuzzo a servire l’assist per la testa di Basso che anticipa il difensore ed angola benissimo.

10’: percussione offensiva del trento comandata da Tonelli A. che spinge centralmente, una volta al limite dell’area calcia a giro, Palmiero Herrera accompagna con lo sguardo il tiro che si spegne sul fondo.

11’: Sule dalla sx finge di accentrarsi, cambia passo e si porta in area, calciando da posizione proibitiva riesce a costringere l’estremo difensore al tuffo, pallone quindi sul palo e poi in corner.

14’: cross rasoterra di Basso a cercare Sule che non riesce ad impattare da pochi passi, facendo dunque sfilare il pallone sul fondo.

23’⚽️: Cross basso dalla destra che raggiunge Poli in area piccola, facile da lì per l’attaccante.

29’: sbaglia a rinviare Fasoli e regala di fatto a Poli che tenta nuovamente la via del gol, ci pensa un buon riflesso di Palmiero Herrera a negare tutto.

29’: Rosa in area fa ubriacare la difesa, conclusione che passa sotto le gambe del difensore e si avvicina pericolosamente al primo palo, miracolo del portiere che si supera.

FPT

Prima metà dominata dal Vicenza, poi solo Trento per 15’ minuti, nell’ultima parte dei primi 45’ invece si è visto uno scontro equilibrato.

IST

83’⚽️: Cross rasoterra perfetto per Erlicher in area che calcia perfettamente di prima.

FP

Trento Calcio Femminile – Vicenza Calcio Femminile 2–1 (1–1)

VICENZA CALCIO FEMMINILE -1.?1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 87’ 20 Piovani), 4 Missiaggia (c), 5 Penzo (dal 71’ 7 Montemezzo), 6 Battilana, 16 Sule (dal 79’ 14 Bauce), 8 Cattuzzo, 9 Basso, 10 Kastrati , 11 Dal Bianco

A disposizione: 12 Ramon, 14 Bauce, 13 Balestro, 15 Broccoli, 20 Piovani, 17 Pegoraro, 7 Montemezzo, 19 De Vincenzi, 2 Gobbato

All. Dalla Pozza Moreno

TRENTO CALCIO FEMMINILE – 1 Valzogher (c), 41 Bertamini, 27 Lenzi, 19 Tonelli L., 8 Fuganti, 3 Ruaben, 18 Poli (dal 62’ 9 Erlicher), 25 Chemotti (dal 76’ 2 Varrone), 10 Rosa (dal 80’ 21 Antolini), 17 Tonelli A., 7 Settecasi(dal 89’ 5 Lucin)

A disposizione: 22 Callegari, 5 Lucin, 20 Gastaldello, 26 Parisi, 4 Tonetti, 2 Varrone, 21 Antolini, 9 Erlicher, 12 Sartori. All. Spagnolli Massimo

Marcatrici: 4’ Basso (V), 23’ Poli (T), 83’ Ericher

Ammonite: 34’ Fuganti, 45+1’ Lenzi, 48’ Penzo, 66’ Basso, 80’ Bauce

Arbitro: Dancelli Alessandro (Brescia)

Assistenti: Santini L. (Arco), Salah E. M. (Trento)

Recupero: 2’; 5’.