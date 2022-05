AS Vicenza mercoledì sera contro Treviso per il match-point salvezza

BASKET PLAYOUT SERIE A2 FEMMINILE – Si gioca mercoledì sera una partita fondamentale per la permanenza in serie A2. Con la vittoria di sabato scorso AS Vicenza ha in mano il match point per la permanenza nella categoria.

Ci si augura in casa berica – con i dovuti scongiuri – che sia anche l’ultimo: in caso di vittoria infatti si va sul 2/0 e sarebbe festa grande. Naturalmente di tutt’altro avviso Podofile Treviso che dovrà vincere per portare alla bellissima il playout sabato 28 maggio davanti ai propri tifosi.

Le indicazioni dell’ultima partita e il fattore campo permettono a Vicenza di essere ottimista con la giusta cautela: l’occasione si presenta però troppo ghiotta per non sfruttarla. La squadra di Ussaggi è in forma, preparata e con la vittoria di sabato scorso ha fatto il pieno di entusiasmo e di fiducia. Ma è chiaro che il match nasconde insidie e difficoltà perchè Treviso vorrà riscattarsi e rispondere sul campo alla supremazia berica.

La società fa appello ai fan di pallacanestro, agli appassionati sportivi, ai tifosi del Lanerossi delusi da Cosenza, per accorrere in massa al Palazzetto dello Sport a urlare il mitico Forza Vicenza! Crediamo che questa squadra indomabile, dal cuore straordinario, dalle sette vite meriti il calore e l’applauso di tutti. Dobbiamo crederci: Vicenza è il nome magico che unisce tutti i vicentini!

Si gioca mercoledì 25 maggio alle ore 20.30 sul campo del Palazzetto dello Sport di via Goldoni. Arbitri i signori Francesco Zaniboni di Bologna e Michele Melai di Calcinaia (PI). Entrata gratuita.