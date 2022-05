Il 17° Rally Campagnolo si é presentato tra conferme, ritorni e novità

RALLY – E’ stata la sede di ACI Vicenza ad ospitare la presentazione dell’edizione 2022 del 17° Rally Campagnolo , al quarto appuntamento del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, secondo del tricolore regolarità a media oltre ai numerosi trofei che impreziosiscono la manifestazione patrocinata da ACI Vicenza e dai Comuni di Isola Vicentina e Vicenza , in programma venerdì 27 e sabato 28 maggio.

Al suo fianco il direttore Gian Antonio Sinigaglia, che ha posto l’accento sull’aspetto turistico e di promozione di un territorio quanto mai suggestivo, concetto ribadito e rafforzato dal vice sindaco di Isola Vicentina Nicolas Cazzola e dall’assessore allo sport Francesco Castagna dalle cui parole si è avuta conferma di quanto la località che ospita la gara tenga a questo evento, sia per l’aspetto sportivo sia per quello del beneficio per l’indotto grazie alle tante presenze nei due giorni di gara.