I Diavoli Vicenza ancora sconfitti in casa consegnano a Milano lo scudetto

HOCKEY IN LINE FINALE SCUDETTO – Finali scudetto amare per i Diavoli Vicenza, che devono consegnare lo scudetto nelle mani di Milano vittorioso anche in gara 3 al pattinodromo di viale Ferrarin.

E dire che la gara era iniziata nel migliore dei modi con il gol di Sigmund su assist di Andrea Delfino.

Nel secondo tempo Tobia Vendrame e due volte Emanuele Ferrari capovolgono il risultato prima che ancora Sigmund trovi la seconda rete che però non basta ad evitare la sconfitta, la terza nella serie.

A far festa è quindi Milano, già vittorioso in Coppa Italia sempre contro i vicentini.

La fotogallery di Vito de Romeo