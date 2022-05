Torneo Esordenti – dettagli organizzativi.

Le squadre dovranno arrivare circa mezz’ora prima dell’inizio delle partite con i ragazzi possibilmente già cambiati. Gli spogliatoi potranno essere utilizzati per deposito borse e doccia.

Le liste dei partecipanti dovranno essere presentate all’organizzazione 15 m prima dell’inizio.

Ogni società dovrà essere autonoma con proprie bottigliette di acqua e materiale di primo soccorso.

Le partite avranno ognuna la durata di 50 m (2 x 25 m) e saranno dirette dall’organizzazione.

Le gare disputate in campi diversi da Via Calvi (campo Altair) e via stanga (campo stanga) saranno dirette dalla società ospitante.

I ragazzi presenti in distinta gara dovranno partecipare alla partita e giocare almeno un tempo effettivo.

La lista dei ragazzi partecipanti va presentata prima dell’inizio del torneo e consegnata all’organizzazione in occasione della prima partita.

Il rapporto gara va compilato per ogni partita e controfirmato dai dirigenti delle squadre oltre che dal direttore di gara.

L’organizzazione fornirà solo i palloni per la gara mentre i palloni per il riscaldamento dovranno essere portati dalle squadre.

Portare con se sempre le casacche. In caso di colore di maglia simile, indosserà la casacca la seconda nominata in calendario.

Il calendario, salvo casi eccezionali e approvati dall’organizzazione, non sarà più modificato.

Prima dell’inizio del torneo e quindi, in occasione della prima gara va consegnata la lista generale su carta della societa dei partecipanti alla manifestazione.

Poi per ogni gara va compilato da entrambe le squadre – ognuno per la parte di competenza – il rapportino di gara che vale per la singola partita.

IL RAPPORTINO DI GARA

Concentramenti Primi Calci – dettagli organizzativi.

Le squadre dovranno arrivare circa mezz’ora prima dell’inizio delle partite con i ragazzi già cambiati.

Le liste dei partecipanti dovranno essere presentate all’organizzazione 15 m prima dell’inizio.

Ogni società dovrà essere autonoma con proprie bottigliette di acqua e materiale di primo soccorso.

Le partite avranno ognuna la durata di 15 m e ci sarà autoarbitraggio.

Al campo funzionerà un punto di ristoro e verrà consentito l’uso degli spogliatoi per le docce.

Le borse saranno depositate in campo in idoneo spazio.

Prima dell’inizio verrà fatta una riunione tecnica con i mister per concordare le modalità di svolgimento delle gare.