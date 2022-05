Rangers Pallanuoto Vicenza cavalca l’Onda Blu e fa 8 su 8: sabato trasferta a Verona

PALLANUOTO SERIE C – Otto su otto: inarrestabile la Rangers Pallanuoto Vicenza che “cavalca” anche l’Onda Blu Formigine imponendosi in trasferta a Reggio Emilia per 11-9 e confermandosi sempre più leader del girone.

A segno per la squadra allenata da Mirco Dal Bosco Damiano e Meneghini con una tripletta ciascuno; Scotti Galletta (doppietta); Scocchi, Corà e Santolin con un gol.

Sabato 7 maggio i vicentini saranno impegni a Verona, nella piscina del Centro federale, contro il fanalino di coda del girone.