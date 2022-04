Trissino Hockey 05 alza la Coppa Italia di serie A2: battuto il Sarzana 6-4

TRISSINO HOCKEY 05 – GAMMA INNOVATION SARZANA 6-4

Trissino: Bovo, Peripolli, Rigo, Canesso, Diquigiovanni Leo – Pasquale, Piccoli, Nardon, MArtini, Nyanzu – All. Zini

Gamma Innovation: Mechini, Cardella, Perroni, Bertolucci M, Cinquini E – Pistelli (C), Pezzini, Pesavento, Angeletti, Dal Torrione – All. Berretta

Marcatori: 1t: 12’55” Cardella (sup.num) (S), 13’17” Pasquale (tir.dir) (T), 13’54 Cinquini E (S), 17’00” Pasquale (rig) (T), 21’35” Cinquini E (tir.dir) (S) – 2t: 0’08” Diquigiovanni (T), 19’54” Peripolli (tir.dir), 22’00” Diquigiovanni (T), 24’56” Diquigiovanni (T)

Espulsioni: 1t: 12’15” Peripolli (2′) (T), 13’17” Pistelli (2′) (S), 21’35” Peripolli (2′) (T)

La Coppa Italia A2 viene vinta dal Trissino Hockey 05 per 6-4 su un indomabile Sarzana.

Il primo tempo é piuttosto equilibrato, contraddistinto da tre espulsioni temporanee e da un rigore, ben sfruttate dalle due formazioni. Cardella in superiorità numerica dopo 12 minuti fissa il vantaggio ma subito pareggiato da capitan Pasquale su tiro diretto. Cinquini sigla il 2-1 in ribattuta mentre al 17′ ancora Pasquale su rigore impatta. Nuovo vantaggio sarzanese a tre minuti dalla fine del primo tempo con un tiro diretto di Cinquini. Bruciante avvio nella ripresa: Diquigiovanni firma il 3-3 dopo soli 8 secondi, sorprendendo la difesa avversaria. Lo stesso giovanissimo trissinese realizza il 4-3 del sorpasso. Sarzana non molla ed una ingenuità della panchina costa il pareggio ancora su tiro diretto ancora realizzato da Ernest Cinquini.

Con le squadre contratte e con la paura di scoprirsi, il jolly lo gioca la panchina vicentina inserendo negli ultimi tre minuti Leonardo Diquigiovanni che stravolge il match, trovando la rete in azione personale. I liguri tentano il tutto per tutto finale, sfiorando il pari con Bertolucci ma a porta sguarnita a realizzare è ancora la trionfante Trissino con ancora Diquigiovanni.