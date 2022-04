Le ragazze dell’Hockey Valdagno per il secondo anno di fila regine di Coppa Italia

DECOM ROLLER MATERA – HOCKEY VALDAGNO 7-8 ai rigori

Decom: Gaudio, Lapolla (C), Maniero, Villa, Yacanto – Taccardi R, Lamacchia Lui, Lamacchia Lar – All. Antezza

Valdagno: Parlato, Santochirico, Lorenzato, Cestonaro, Tamiozzo (C) – Bertinato, Rossetto, Orsato, Cerato, Rossato – All. Randon

Marcatrici: 1t: 11’40” Tamiozzo (V), 12’05” Lorenzato (V), 13’08” Santochirico (V), 19’50” Maniero (M) – 2t: 1’00” Lapolla (rig) (M), 6’52 Tamiozzo (V), 7’03” Maniero (M), 10’59” Maniero (M), 14’09” Lapolla (M), 15’36” Tamiozzo (V)

Espulsioni: 1t: 2’59” Lamacchia Lui (2′) (M)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) e Roberto Toti di Salerno

L’Hockey Club Valdagno conquista la sua seconda Coppa Italia consecutiva. Una vittoria maturata ai rigori dove il tiro decisivo, il dodicesimo, è stato di Elena Tamiozzo.

Una finale in cui le vicentine erano riuscite a dare uno strappo di tre gol in 90 secondi nel primo tempo, grazie a Tamiozzo, Lorenzato e Santochirico, nonostante le azioni più pericolose le avesse create la squadra avversaria. La scossa materana arriva dall’emiliana Maniero che riapre la contesa. Ma è nel secondo tempo che la Decom cambia marcia, prima con il rigore realizzato dopo un minuto da Lapolla, poi con la doppietta di Maniero su tiri velenosi dalla distanza, inframezzato dal gol più bello della serata di Elena Tamiozzo, un diagonale accompagnato da applausi. Addirittura la formazione di Antezza passa in vantaggio a 10 dal termine, ma questa volta Valdagno risponde subito ancora grazie all’estro di Tamiozzo.

Sale la paura ed il timore di sbagliare, nonostante sia ancora la squadra lucana ad avere le azioni più ghiotte. I supplementari si sviluppano con un palo di Santochirico ed un contropiede non finalizzato di Lapolla, ma sono i rigori ad essere decisivi per la prima volta nella storia recente del settore femminile.

Tamiozzo realizza la rete decisiva al 12° tentativo, superando Gaudio.