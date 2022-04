AS Vicenza mercoledì sera al palasport nell’ultimo recupero contro Udine

A.S. Vicenza – Mep Pellegrini Alpo 47-79 (6/12, 22/40, 35/60)

Vicenza: Tonello 10, Bellon 3, Monaco 6, Garzotto 4, Mioni 13, Sturma 3, Villarruel 5, Reschigian, Chrysanthidou, Tagliapietra 3. All. Fabio Ussaggi

Tiri da due 9/29 tiri da tre 8/33 Tl 5/8 Rimb 37 (25+12) PP 20 Pr 8 ass 13

Alpo Villafranca: Marangoni 21, Packovski 10, Rosignoli 18, Pachera, Diene ne., Soglia 5, Furlani, Vitari 9, Mancinelli 16, Franco ne., Franchini. All. Nicola Soave

Tiri da due 29/54 tiri da tre 4/17 tl 9/10 Rimb 47 (33+14) pp 12 pr 13 ass 20.

Arbitri Chiara Consonni e Sara Spina.

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Partita a senso unico in favore di Alpo. AS Vicenza si inchina allo strapotere della squadra allenata da Nicola Soave, che ha giocato la sua bella partita contro le padrone di casa che pagano la scarsa precisione (il 2/15 del primo quarto la dice tutta!) e, come con Treviso, il team di Ussaggi segna solo 6 punti.

E quando Alpo innesta il turbo non c’è più partita: 22/40 alla fine del primo tempo; 35/60 dopo il terzo periodo. Nel quarto le veronesi si innalzano fino a +38 (79/41), mitigato da due bombe di Villarruel e di Monaco. Marangoni e compagnia hanno sciorinato un ottimo basket frizzante, fatto di passaggi penetranti, molto corale e supportato da difesa arcigna. Alta la precisione: alla fine da sottolineare il 46.5% dal campo e il 9/10 nei tiri liberi. Serata nerissima per Monaco e compagne, già in clima pasquale. Tante le imprecisioni e le sfaldature messe in luce, ma crediamo che la più stridente sia il fatto che andare a canestro sembra diventato un’impresa utopica. Tra le poche note positive i 13 punti di Mioni con 5/6 al tiro, la buona gara delle giovani Gaia Reschigian (10 minuti in campo), Granzotto (4 punti e 15 minuti) e, soprattutto, di Alice Bellon, atleta tenace e sempre presente, che ha fatto il suo esordio in stagione, realizzando un tiro da tre. Dopo i due giorni di riposo, da martedì allenamento e arrivederci a tutti per la gara dell’ultimo recupero mercoledì 20 aprile contro Udine alle ore 20 al Palasport di Vicenza.