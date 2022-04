I Diavoli sabato contro i Ghosts Padova senza paura

HOCKEY INLINE – I Diavoli tornano sulla pista di casa sabato 2 aprile, con inizio gara alle ore 18, dopo il turno di sosta di mercoledì, e ospitano GhostsPadova, che è stato battuto nel turno infrasettimanale a Ferrara per 3-2.

I biancorossi con una bella vittoria nel derby contro i Vipers per 6-1 hanno confermato il carattere della squadra e giocato una partita vincente e convincente. La strada però è ancora lunga e i vicentini sanno di dover vincere ogni gara per arrivare il più in alto possibile: le potenzialità ci sono, basta solo non abbassare la guardia e mantenere la concentrazione in ogni gara.

I biancorossi di sponda Padova hanno dimostrato anche nelle precedenti sfide di essere una squadra ostica che può mettere in difficoltà chiunque, quindi massima attenzione.

“Sabato con Padova sarà un’altra partita ostica – ha dichiarato Samuele Baldan, ex Ghosts ed ex Milano, ma alla terza stagione a Vicenza. – Dovremmo da subito improntare il nostro gioco se vogliamo fare una partita tranquilla, Loro pattinano molto, lo sappiamo, e il loro gioco si basa molto su questa caratteristica, ma se riusciamo ad imporre il nostro gioco non dovremmo avere grosse difficoltà”.

L’appuntamento dunque è per sabato al pattinodromo di Viale Ferrarin per un’altra sfida emozionante oppure in live streaming

https://youtu.be/JEvt5mmebHo