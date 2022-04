Anthea Vicenza Volley si rilancia con un 3 a 1 contro la Tenaglia Altino 

Prima vittoria delle biancorosse nella poule salvezza, rimanendo sempre a -1 dal secondo posto

VICENZA, 2 APRILE 2022 – Prima vittoria nella poule salvezza per l’Anthea Vicenza Volley, che piega 3-1 la Tenaglia Altino Volley e rimane in scia al Club Italia (secondo posto), sempre a una lunghezza di distanza. Per le padrone di casa, una bella prova corale, orchestrata da Eze in palleggio e con tutte le attaccanti in doppia cifra, con capitan Cheli top scorer di casa con 17 punti (60% in attacco e 4 muri). Vicenza ha mostrato un’ottima fase break, trovando progressivamente ritmo in battuta e graffiando con costanza a muro (13 block contro i 6 avversari). In casa-Altino, in doppia cifra l’opposta Julia Kavalenka (18 punti) e Monica Lestini (14), protagonista nel secondo set vinto dalle abruzzesi. Un elemento spartiacque è stato quello degli errori, con la squadra di Luca Chiappini capace di limitarli (19 in quattro set), mentre Altino ne ha commessi 26. Una bella vittoria, quella dell’Anthea, fortemente voluta e conquistata rilanciando la propria corsa verso la salvezza che proseguirà domenica prossima con la trasferta a domicilio dell’Assitec Sant’Elia, battuta 3-1 dal Club Italia.

LA PARTITA – L’Anthea Vicenza Volley scende in campo con Eze in palleggio, Başa opposta, Rossini e Nardelli in banda, Cheli e Piacentini in banda e Norgini libero. Altino risponde con la diagonale Gatto-Kavalenka, Comotti e Lestini asse di posto quattro, Spicocchi e Zingoni coppia centrale e Mastrilli libero.

Le biancorosse partono forte, volando sul 4-1 con il muro di Piacentini e il pallonetto di Nardelli. Time out Collavini, con la Tenaglia Altino che risponde trovando la parità a quota sei con la pipe di Lestini. Vicenza, comunque, non demorde: un errore di Kavalenka aiuta la squadra di Chiappini, “on fire” con Piacentini per un nuovo break (11-8). La stessa centrale di casa trova l’ace del +4 (13-9), imitata dall’opposto ospite per il -2 abruzzese(16-14), ma il tentativo di rimonta viene stoppato dal muro di Başa: 20-16 e time out Collavini. La squadra di Chiappini fa buona guardia nel finale e chiude 25-19 con Piacentini.

Il secondo set si apre con il botta e risposta tra opposte: Kavalenka va a segno per lo 0-2, Başa risponde con attacco e muro (3-2). Altino, però, rilancia, spinta dall’ace di Zingoni e dal muro di Comotti (3-7 dopo il time out di Chiappini). Vicenza si riavvicina (5-7, out Kavalenka), poi aggancia a quota otto con il muro di capitan Cheli. Comotti non trova le mani del muro (9-8, time out Collavini), mentre sul 10-10 i colpi di fioretto di Jasmine Rossini vanno a segno per il +2 locale (12-10). La Tenaglia, però, risponde con Lestini, rima a segno in attacco e poi in battuta (14-15). Ancora il servizio premia le ospiti (16-17, time out Chiappini), che poi trovano il 18-20 con la stessa Lestini. Un pallonetto di Başa vale la parità (21-21), lanciando la volata che premia però Altino: ace di Kavalenka per il 23-25 che vale la parità.

Il terzo set parte ad alta intensità, con le difese a prevalere sugli attacchi e serve la potenza di Başa per spingere avanti l’Anthea (6-3). Il pallonetto di Comotti si infrange sul nastro per il +4 locale e il conseguente time out di Collavini. Nardelli firma la parallela del 10-5, Piacentini griffa l’ace dell’11-5 che scioglie Vicenza. Altino mischia le carte con Di Arcangelo e Ollino in campo per qualche scambio e recupera qualche lunghezza (11-8), salvo poi tornare sotto con l’ace di Nardelli (15-10), che trova anche la pipe del +6. Sosta ospite, ma Cheli e Piacentini giganteggiano al centro (attacco e muro del 18-11) e la strada di Vicenza si fa in discesa verso il 25-17.

L’Anthea sfrutta la scia di entusiasmo per partire forte anche nel quarto set (4-1), anche se Altino resta subito in carreggiata, pareggiando con Ollino a quota 5. Norgini difende, Eze mura per il +2 (7-5), subito imitata in block da Cheli: 8-5 e time out Collavini. L’ace della stessa “under” ospite ricuce lo strappo (8-7), ma l’attacco sull’asta di Kavalenka aiuta Vicenza, poi avanti 13-9 con Nardelli. Ollino tiene a galla le abruzzesi (14-12), anche se Nardelli e Cheli spingono l’Anthea sul 17-12. Seconda sosta ospite, Kavalenka trova l’ace del 18-14 (time out Chiappini), poi la rimonta prosegue (18-16, errore di Cheli). Doppio cambio veneto (dentro Caimi ed Errichiello), con l’opposta subito a segno, poi Rossini chiude sottorete ripristinando il +4. Jasmine firma anche il 21-16 dopo la difesa di Norgini, Cheli risponde presente alla chiamata di Caimi (22-16). Il muro di Lestini tiene accesa la fiammella-Tenaglia (23-20),ma non basta: 25-20 e 3-1 Vicenza.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Mariella Cavallaro (direttore sportivo Anthea Vicenza Volley): “E’ stata una vittoria fortemente voluta dalla squadra, che ha dimostrato il valore del suo gioco fatto di costanza, difesa e determinazione, mantenendo il livello del numero di errori bassissimo; inoltre, ha iniziato a forzare un po’ la battuta e questo ha permesso di eliminare l’attacco delle centrali che faticavamo a difendere. E’ stata una partita tatticamente ben preparata dai due allenatori; questa vittoria dà stimolo alla squadra e alle ragazze, ricordando loro il valore che hanno e dando la possibilità di credere ancora di più in loro stesse e nelle capacità per raggiungere l’obiettivo della salvezza”.

ANTHEA VICENZA VOLLEY-TENAGLIA ALTINO VOLLEY 3-1

(25-19, 23-25, 25-17, 25-20)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Rossini 14, Piacentini 11, Başa 14, Nardelli 13, Cheli 17, Eze 2, Norgini (L), Caimi, Errichiello 1. N.e.: Pegoraro, Lodi, Furlan. All.: Chiappini L.

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Comotti 9, Spicocchi 9, Gatto 1, Lestini 14, Zingoni 5, Kavalenka 18, Mastrilli (L), Natalizia (L), Di Arcangelo 1, Ollino 3, Olleia 2. All.: Collavini

ARBITRI: Papapietro e Chiriatti

NOTE: Durata set: 24’, 26’, 24’,26’ per un totale di 1 ora e 51 minuti di gioco

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 9, ace 4, ricezione positiva 55% (perfetta 36%), attacco 46%, muri 13, errori 19.

Tenaglia Altino Volley: battute sbagliate 6, ace 8, ricezione positiva 46% (perfetta 32%), attacco 36%, muri 6, errori 26.