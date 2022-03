Atletica – Il Veneto ottiene tre bronzi ai campionati di Ancora

VENETO DI BRONZO “AI CONFINI DELLE MARCHE”

Al Palaindoor di Ancona un arrivo al fotofinish ha decretato il terzo posto della selezione regionale cadetti alle spalle di Lazio ed Emilia-Romagna. Vittorie individuali per i trevigiani Tommaso Marchiori (600) e Anita Nalesso (peso) e per il padovano Mattia Bettin (asta)

(06.03.22) – Un arrivo al fotofinish: tre squadre nell’arco di tre punti. Il Veneto è terzo nella decima edizione del Trofeo “Ai confini delle Marche”, rassegna a livello cadetti che oggi – domenica 6 marzo – ha visto scendere in pista al Palaindoor di Ancona ben 11 selezioni regionali. La rappresentativa veneta ha realizzato 388 punti; il Lazio – secondo – è arrivato a quota 390, uno in meno dell’Emilia-Romagna, che ha così vinto il Trofeo “Ai confini delle Marche” per la prima volta. Tre le vittorie individuali conquistate dal Veneto. Tra i cadetti, gradino più alto del podio per il trevigiano Tommaso Marchiori (Silca Ultralite Vittorio Veneto) nei 600 (1’30”07) e del padovano Mattia Bettin (Corpolibero Athletics Team) nell’asta (3.40). In campo femminile, vittoria per la trevigiana, campionessa italiana 2021, Anita Nalesso (Trevisatletica), arrivata a 13.19 nel peso. Poi, nel bilancio regionale, anche sei argenti e due bronzi.

I risultati ottenuti dalla rappresentativa veneta ad Ancona. CADETTI. 60: 6. Santiago Andres Prenzato (Assindustria Sport) 7”55. Serie extra: Guglielmo Rettore (Fiamme Oro Padova) 7”70. 200: 2. Giacomo Roncato (Atl. Audace Noale) 23”16. 600: 1. Tommaso Marchiori (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 1’30”07. 60 ostacoli: 7. Jacopo Cinquegrani (Trevisatletica) 9”20. Marcia (3000 m): 5. Pier Lorenzo Crivellaro (Atl. Vis Abano) 15’48”24. Alto: 3. Massimo Magagna (Fiamme Oro Padova) 1.72. Asta: 1. Mattia Bettin (Corpolibero Athletics Team) 3.40. Lungo: 5. Elia Dall’Antonia (Atl-Etica San Vendemiano) 5.51. Triplo: 5. Riccardo Clemente (Assindustria Sport) 11.92. Peso: 4. Stephan Zolin (Asi Atl. Breganze) 12.57. Tetrathlon (60 ostacoli, peso, alto, 1000): 6. Edwin Fermin Galvan (Atl. Lib. Sanp) 2115 punti. 4×200: 2. Veneto (Roncato, Pietro Erbacci/Discobolo Atl. Rovigo, Rettore, Prenzato) 1’38”08. CADETTE. 60: 3. Federica Poser (Vittorio Atletica) 7”98. Serie extra: Sarah Fenti (Gs La Piave 2000) 8”17. 200: 4. Sofia Copiello (Pol. Dueville) 26”60. 600: 4. Giulia Meneghetti (Silca Ultralite Vittorio Veneto) 1’42”87. 60 ostacoli: 10. Martina Burigo (Gs La Piave 2000) 12”30. Marcia (3000 m): 2. Laurentia Mereuta (Atl. San Bonifacio Valdalpone) 15’58”64. Alto: 2. Lucia Mazzer (Atl. Silca Conegliano) 1.61. Asta: 2. Elena Moressa (Assindustria Sport) 3.20. Lungo: 6. Amarachi Mary Dim (Csi Atl. Provincia di Vicenza) 4.96. Triplo: 4. Fedora Arzenton (Virtus Este) 10.47. Peso: 1. Anita Nalesso (Trevisatletica) 13.19. Tetrathlon (60 ostacoli, peso, alto, 400): 2. Vittoria Masiero (Atl. Vis Abano) 2933 punti. 4×200: 4. Veneto (Anna Novello/Asi Breganze, Copiello, Fenti, Poser) 1’46”87. RISULTATI – CLASSIFICA PER RAPPRESENTATIVE

-Nella foto la rappresentativa veneta al Trofeo “Ai confini delle Marche”