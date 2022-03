Pietro Ometto e Sofia Peruzzi navigatori vincenti al Ciocco e al Benacus Rally

RALLY – Dopo aver rombato in Fiera a Vicenza in occasione del Rally Meeting i motori vincenti sono stati protagonisti in gara con due prestigiose affermazioni targate anche ACI Vicenza.

“Sicuramente è stato un weekend perfetto – commenta soddisfatto Pietro Elia Ometto – CoDriver che ha vinto per la terza volta il Rally del Ciocco dettando le note ad Andrea Crugnola – con una gestione della gara ottima fin dalle prove. Le sensazioni in settimana erano buone con la C3 e con il team e l’ottimo lavoro della squadra e nostro ha portato al coronamento del risultato. Credo sia il miglior modo per iniziare il campionato”.

Arriva invece il primo successo per la coppia Federico Bottoni E Sofia Peruzzi al Benacvs rally

“E’ stata un’emozione fortissima perché è stata la nostra prima vittoria assoluta e siamo stati molto contenti perché avevamo vicino il tifo a noi più caro, le nostre famiglie e tantissime persone che ci vogliono bene ed é stata una vera festa – commenta raggiante la navigatrice – Noi ci abbiamo creduto fin dall’inizio e Federico è stato bravissimo perché abbiamo vinto tutte le prove speciali. Il nostro prossimo impegno è il Rally della Valpolicella perché quest’anno prendiamo parte al campionato di zona dove speriamo di proseguire su questa strada. Un grazie va alla Delta Rally, alla Scuderia Palladio e a tutte le persone che ci accompagnano e sostengono in questo percorso”

A festeggiare con i due navigatori è anche la scuderia di Marostica, la Delta Rally, che ha chiuso un weekend di grandi successi con il primo posto al Benacus Rally e il secondo con De Tommaso al Ciocco.

“Le cose stanno andando davvero per il verso giusto – commenta Riccardo Cappato – perché dopo la vittoria di Alberto Battistolli lo scorso weekend, questa settimana abbiamo portato a casa un secondo posto con De Tommaso al Ciocco, che è arrivato primo del campionato promozione a cui noi puntiamo, ed è arrivata la prima vittoria di Bottoni e Peruzzi al Benacus. Sono soddisfatto: ora cercheremo di seguire bene tutti i nostri piloti e di farli crescere per ottenere importanti risultati”.