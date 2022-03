Rangers Rugby Vicenza si prepara alla trasferta di Verona

Domenica 6 marzo alle ore 14:30 andrà in scena la dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie A. Rangers impegnata in trasferta con gli antracite del Verona Rugby.

Continua imperterrito il denso programma della Serie A di rugby, domenica prossima al Payanini Center di Verona i biancorossi di Faggin e Saccardo, alla seconda trasferta consecutiva, sfideranno il Verona Rugby, quarta forza del campionato e finora imbattuto sul terreno di casa.

Vicenza arriva al derby fiducioso dei propri mezzi grazie alla vittoria esterna sul Paese, mentre Verona vorrà sicuramente riscattare la sconfitta di misura rimediata contro il Valsugana. Per Capitan Meneguzzo e compagni sarà comunque necessaria tanta attenzione ed umiltà, condizioni fondamentali per portare a casa punti lontano da casa.

12° giornata 06/03/22 ore 14:30

Verona Rugby vs Rangers Rugby Vicenza

Petrarca Padova vs Valsugana Rugby Padova

Valpolicella Rugby vs Rugby Casale

Ruggers Tarvisium vs Rugby Badia

Rugby Udine Union FVG vs Rugby Paese