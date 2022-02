Rangers Pallanuoto Vicenza batte nettamente la Rari Nantes Verona

Prima copertina per Capitan Marotta, uno dei protagonisti della partita.

Primo impegno positivo per la Rangers Pallanuoto Vicenza che ha battuto con il netto risultato di 21-2 la giovane formazione delle Rari Nantes Verona.

In acqua inoltre Cristofololi (2003- portiere), Balbo (2004), Scocchi (2004) Scotti Galletta (1988), Dalle Rive (2002), Capasso (1980), Marotta F. (1994 – Capitano), Parolin (2004), Meneghini (2003 – Vicecap), Santolin (2005).

Occasione quindi per vedere in acqua una formazione ancor più giovane del solito con il positivo esordio di Riccardo Corà (2006), Mattia Masiero (2004) e Riccardo Gasparoni (2004).

La Squadra Vicentina si è presentata al via senza alcuni dei giocatori più esperti quali Vincenzo Damiano, Luca Simioni, Elia Cosma e Riccardo Polo che, bloccati da recenti infortuni, stanno completando il percorso di recupero.

Nei limiti della capienza ancora vigenti circa 100 persone , entrate con i rigorosi controlli messi in atto dalla Rangers PN Vicenza, hanno potuto riabbracciare la Squadra dopo il lungo periodo di partite a porte chiuse.

Quattordicesimo giocatore in campo: il pubblico che finalmente ha potuto riempire le tribune del Palazzetto del Nuoto.

L’incontro, dopo le prime fasi di gioco in relativo equilibrio, si è rivelato in discesa come dimostra il tabellino finale.