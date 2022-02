Christian Maggio ritorna al LR Vicenza per una questione di cuore e una salvezza per cui lottare

CALCIO SERIE B – Il ritorno di Christian Maggio al L.R. Vicenza.

“E’ stata una scelta del cuore – spiega il giocatore, classe 1982 – per cercare di aiutare la squadra in cui sono cresciuto, a cui sono legato da un affetto sincero, a raggiungere quell’obiettivo fondamentale per cui tutti assieme lotteremo. Era sempre stato il mio desiderio di concludere la mia carriera da giocatore con la maglia biancorossa però in passato non eravamo riusciti a concretizzare la cosa. E’ vero che ho 40 anni, che é da diversi mesi che non gioco una partita, anche se non sono mai rimasto fermo, però la mia é una generazione cresciuta nella cultura del lavoro e, come stanno dimostrando campioni come Palacio o Quagliarella, possiamo ancora fare la nostra parte. Inoltre, metto a disposizione la mia esperienza soprattutto dei ragazzi più giovani che, in questo momento difficile, devono essere pronti a dare il massimo e magari hanno bisogno solo di un consiglio. Ho trovato un gruppo vivo, convinto, che crede nella salvezza. Da parte mia devo recuperare in fretta la condizione migliore. Avevo iniziato un nuovo percorso per diventare direttore sportivo, ma la passione mi ha fatto decidere di tornare in campo con in testa un unico obiettivo. Contini? L’avevo visto a Napoli quando era ancora nella Primavera ed é un portiere che ha fatto un bel percorso e può crescere ancora tanto”.

Come curiosità, Maggio ritrova sia Brocchi che Balzaretti: con il primo aveva giocato insieme nella ACF Fiorentina e con il secondo invece in nazionale.