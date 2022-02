Sabato di “riposo” per i Diavoli Vicenza aspettando la sfida del 26 febbraio con Padova

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza sabato 19 febbraio osserverà un turno di riposo e starà alla “finestra” a guardare l’unica sfida che si giocherà tra Ferrara Warriors e Ghosts Padova, visto che la gara a Milano con i Vipers è stata rimandata a causa dell’impraticabilità della pista del Quanta Club.

Per i vicentini, che anno già incontrato Ferrara nella gara di andata del Master Round vincendo per 7-0, occhi puntati sul Padova, prossimo sfidante sabato 26 febbraio, che lo scorso week end ha impegnato Milano, al termine vittorioso di misura con il risultato di 3-2.

I biancorossi hanno iniziato questa fase del campionato nel migliore dei modi: due gare ed altrettante vittorie, anche se nel derby di sabato scorso ad Asiago, pur con tante occasioni, il risultato non è andato oltre il 2-1 e i Vipers hanno cercato di mettere il bastone fra le ruote ai “cugini”.

Ora i Diavoli interrompono il loro cammino, sperando che questa sosta non influisca sulla striscia positiva.

“Sicuramente non fa bene interrompere il ritmo partita – ha spiegato Fabrizio Pace, attaccante biancorosso. – Noi però continueremo ad allenarci sugli stessi ritmi delle partite, quindi non credo che avremo grosse difficoltà. E poi la pausa prima o poi ce l’hanno tutti, quindi non penso avremo problemi a recuperare”.

– Soddisfatto del cammino dei Diavoli fino ad oggi, anche in questa prima parte di Master round?

“Sì, molto soddisfatto, soprattutto della gara con Ferrara in cui abbiamo dimostrato che siamo una bella squadra e che possiamo giocarcela con tutti. Sarà una grande prova la prima contro il Milano in casa (in programma il 5 marzo!) perché alla fine è quella la squadra da battere. Vedremo come andrà la prima gara e poi il ritorno”.

Con Davide Dal Sasso, uno dei volti nuovi di quest’anno, un commento sul derby di sabato scorso che ha impegnato i Diavoli forse più del previsto: “E’ vero, anche se si sa che quando si va a giocare ad Asiago le partite sono sempre belle, veloci: la pista è piccola e, quindi, si creano tante occasioni. Penso però che abbiamo meritato di vincere: il loro portiere li ha tenuti in piedi tutta la partita, ma i tre punti sono meritati”.

– E adesso la sosta?

“Forse fermarsi non è il massimo in questo momento, visto che poi arriveranno i play off e dovremo abituarci a gare più ravvicinate, quindi se si prende il ritmo sarebbe meglio portarlo fino alla fine. Noi però facciamo gli allenamenti e la settimana prossima si ricomincia con la stessa voglia di vincere”.