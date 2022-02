Sabato sera all’Odegar la sfida scudetto tra Migross Asiago hockey e Rittner Buam

HOCKEY SU GHIACCIO – In un modo o nell’altro il pronostico è stato rispettato, a contendersi il titolo di campione d’Italia 2021/22 saranno la Migross Asiago e i Rittner Buam.

Da Asiago: giovedì sera i giallorossi hanno incassato una sconfitta all’overtime che brucia, sul ghiaccio del Gardena. Le statistiche parlano di 57 tiri per gli Stellati contro 29 dei padroni di casa, con l’Asiago che chiude con un’efficienza offensiva del 3.5%, molto più bassa di quella mantenuta per tutta la stagione, che si attesta intorno al 10%. Ma questo è quello che può accadere in una partita secca, l’importante è che gli uomini di Barrasso, grazie al punto guadagnato, abbiano mantenuto intatta la possibilità di difendere lo scudetto cucito sulla maglia, nella partita di sabato sera all’Odegar, face off alle 20.30, contro i rivali storici del Renon. L’Asiago dovrà obbligatoriamente vincere nei 60 minuti, per incassare i 3 punti che permetterebbero il sorpasso sugli Altoatesini, una vittoria ai supplementari come la sconfitta consegnerebbero il trofeo agli ospiti.

Da Renon: la formazione di Collalbo ha dato prova di grande condizione, regolando il Cortina in gara 2, con il netto risultato di 4-0. Nonostante gli Ampezzani abbiano giocato una buona gara i Rittner hanno sempre tenuto la partita sotto controllo, trovando il doppio vantaggio grazie ad un Lutz inspirato, che ha masso a segno i primi 2 gol. Gli uomini di coach Heiskanen hanno guadagnato meritatamente l’opportunità di contendere il titolo ai campioni in carica, il roster è un mix tra esperienza e gioventù, insomma non manca nulla per cercare il colpaccio.

L’Odegar sarà testimone dell’ennesima entusiasmante finale, e sarà più che mai protagonista sostenendo per tutti i 60 minuti i Leoni, pronti a tutto per difendere lo scudetto che portano sul petto.

Classifica finale scudetto Serie A: Rittner Buam 6 punti, Migross Asiago Hockey 4, HC Gherdeina Valgardena.it 2, SG Cortina Hafro 0.

Fotogallery Vito de Romeo