Davide Ghiotto regala all’Italia il bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio velocità

PATTINAGGIO VELOCITÀ – Quatto anni dopo Nicola Tumolero un altro vicentino regala all’Italia una medaglia nella distanza più lunga della velocità del pattinaggio alle Olimpiadi.

Davide Ghiotto, classe 1993, ha conquistato il bronzo nei 10.000 metri al termine di una grandissima gara.

”Mi sono allenato molto per questa distanza che a me piace molto – il commento a caldo – e ho cercato di tenere il ritmo dei migliori. Sentivo che stavo facendo una buona gara, ho tenuto duro negli ultimi giri che per me sono sempre i più duri e alla fine é arrivata una medaglia un po’ inaspettata. Come rito scaramantico, prima di scendere sul ghiaccio parlo sempre con i miei pattini e chiedo di darmi una mano. Ecco, ci sono riusciti”.