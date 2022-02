Per i Diavoli Vicenza il via al Master round mercoledì sera contro Ferrara (ore 20.30)

HOCKEY IN LINE – Conclusa la regolar season e staccato il biglietto per la Final Four di Coppa Italia, i Diavoli iniziano l’avventura del Master Round affrontando, mercoledì 9 febbraio, con inizio gara alle ore 20.30, Ferrara.

In questa fase del campionato i biancorossi si giocano la possibilità di conquistare la prima posizione in vista dei play off, quindi non sono ammessi passi falsi.

La gara di mercoledì sarà subito un test ostico per i vicentini che devono vedersela contro Ferrara, una delle big del campionato, che già in regular season li ha messi in difficoltà: sconfitti all’overtime nel girone di andata in trasferta e in casa vittoria per 3-0, ma al termine di una battaglia fino all’ultimo secondo.

Si preannuncia quindi una sfida emozionante, con un Ferrara che vorrà riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia, e i Diavoli determinati a dare il massimo per arrivare più in alto possibile.

“Adesso inizia la parte più interessante del nostro campionato – ha affermato Andrea Ustignani, capitano dei Diavoli . – La affronteremo a testa alta, cercando di dare il massimo dall’inizio alla fine e di vincere tutto quello che si può. Dobbiamo abituarci ad avere una mentalità vincente e ad imporre il nostro gioco. Siamo cresciuti molto da inizio anno e credo che, da qui alla fine della stagione, ci saranno ancora grossi miglioramenti”.

“Con il Master Round è come se avessimo un’altra stagione, più divertente e competitiva – ha aggiunta Nathan Sigmund, guida tecnica dei biancorossi. – Siamo pronti per i playoff. Con un po’ di duro lavoro e un po’ di fortuna speriamo di arrivare fino in fondo a tutti gli obiettivi”.

Appuntamento mercoledì al pattinodromo di Viale Ferrarin per continuare a vivere tante emozioni insieme ai biancorossi.

La partita si può seguire anche in streaming: https://youtu.be/LOG24dS9bPY