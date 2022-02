Si presenta Nikita Contini, portiere che partecipa al gioco e bravo anche con i piedi

CALCIO SERIE B – Si presenta il nuovo portiere del L.R. Vicenza Nikita Contini.

“Ringrazio la società biancorossa di questa opportunità anche se, quando sono arrivato, non pensavo di scendere subito in campo. Nel calcio di oggi ci vogliono portieri che partecipino al gioco e questo mi piace: me la cavo bene con i piedi anche perché da piccolo giocavo in avanti.

Dopo alcuni mesi difficili adesso ho bisogno di scendere in campo e di dare il mio contributo alla squadra. Ma é inutile spendere tante parole perché ora contano soltanto i fatti e da qui alla fine ogni partita sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza”.