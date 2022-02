HOCKEY SU GHIACCIO – La Migross Asiago vince 4 a 1 il match inaugurale contro l’ Hafro Cortina nel primo match della fase finale per l’assegnazione dello scudetto.

Roster giallorosso inalterato rispetto alle ultime uscite.

Partenza sottotono dei padroni di casa, che riescono comunque a creare la prima azione da rete con un palo colpito da Ginnetti al 5’. Poco dopo ospiti in inferiorità numerica, ma ai locali manca mordente e i due minuti scorrono senza particolari occasioni. Al 8’ giallorossi in inferiorità numerica: il Cortina, però, non solo non riesce a rendersi pericoloso ma, addirittura, subisce due reti, la prima per mano di Mantenuto che recupera un disco in zona offensiva e batte De Filippo, il secondo grazie ad un tiro di Magnabosco che sorprende il portiere ospite. L’Asiago, però, non è ancora sazio e al 16’ colpisce con un contropiede di Finoro e Vankus: quest’ultimo riceve il passaggio del compagno e batte De Filippo.

Il secondo tempo è più spento e avaro di emozioni della prima frazione. All’8’ vengono fischiate due penalità ravvicinate, una per parte, e in quattro contro quattro è l’Asiago a tenere in mano il pallino del gioco, senza tuttavia riuscire a trovare l’affondo decisivo. Tornati in parità numerica il Cortina vive il suo momento della serata migliore, mettendo sotto pressione gli avversari, ma non trovando il gol. Allora è l’Asiago a colpire alla prima occasione con Iacobellis, che riceve il disco da Magnabosco e davanti alla porta non può fallire. Gli ospiti dal canto loro si rendono pericolosi un minuto più tardi con Alverà che impegna Vallini.

Il terzo tempo prosegue sulla falsariga del secondo, con poche occasioni da rete da ambo le parti. Il Cortina rende meno amara la sua serata a metà tempo con una rete di Finucci, che in inferiorità numerica spedisce all’incrocio un disco ricevuto splendidamente da Luca Zanatta. Gli ultimi dieci minuti corrono veloci senza grossi sussulti e, così, alla sirena a festeggiare sono i Leoni.

La Migross Supermercati Asiago Hockey si impone quindi 4 a 1 in questa prima partita della Fase Finale Scudetto, portandosi a quota 3 punti come i Rittner Buam che hanno per vinto 3 a 1 contro il Gardena.

Il prossimo match è in programma per giovedì 10 febbraio alle 20.30 a Selva di Val Gardena.