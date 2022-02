Michele Cavion torna al LR Vicenza per una sfida del cuore

CALCIO SERIE B – Dopo il debutto di domenica contro l’Alessandria si presenta con la maglia del L.R. Vicenza Michele Cavion.

“Arrivo con una gran voglia di rivalsa dopo un anno in cui con l’ Ascoli Calcio 1898 FC SpA non ho giocato e con il Brescia Calcio BSFC non ho trovato quegli spazi che mi aspettavo.

In passato c’erano stati dei contatti per tornare, ma per una serie di ragioni non si sono concretizzati.

Per me é un ritorno e, da vicentino, é una sfida ancora più grande cercare di far bene e di dare il mio contributo alla causa salvezza. Il mio ruolo? Posso giocare con un centrocampo a due o a tre, da trequartista e anche da… terzino. Ecco, l’unica cosa che non posso fare é il portiere!

Non vedevo l’ora di scendere in campo al Menti ed é stato bellissimo dopo quell’esordio nel 2012 quando c’era Roberto Breda in panchina. Tutti gli allenatori del settore giovanile che ho avuto mi hanno dato qualcosa aiutandomi a crescere. Da ragazzino non avevo un giocatore in particolare a cui guardavo, ma ricordo che quelli che erano allora in prima squadra a Vicenza mi hanno fatto sentire uno di loro. E adesso darò tutto me stesso per risalire la classifica”.