Nuovo calendario per la Rangers Rugby Vicenza in campo il 20 febbraio contro il Badia

RUGBY SERIE A – La FIR ha comunicato le date ufficiali della ripresa del Campionato di Serie A e delle date di recupero dei turni rinviati a gennaio.

Per la Rangers Rugby Vicenza si annuncia un vero e proprio tour de force per concludere la stagione regolare. Confermate le date dei playoff tra maggio e giugno. Partita persa a tavolino invece per la formazione che chiede il rinvio causa Covid nel gruppo squadra.

Il nuovo programma di gare per la Serie A prevede 8 turni consecutivi, una domenica di pausa in concomitanza della Pasqua ed a seguire gli ultimi tre turni, sempre consecutivi. Si ripartirà il 20 febbraio, pausa il 17 aprile e si concluderà l’8 maggio 2022.

In considerazione del limitato numero di fine settimana a disposizione per eventuali recuperi, è stato deliberato che, in tutti i campionati nazionali a partire dalla Serie A, verrà comminata d’ufficio la gara persa alla squadra che ha determinato l’annullamento dell’incontro con il risultato di 20 a 0 a causa di positività al Covid-19 nel gruppo squadra secondo quanto previsto dai protocolli vigenti, e l’attribuzione dei cinque punti in classifica alla squadra avversaria.

Nel caso in cui la mancata disputa della gara sia dovuta ad impraticabilità del terreno di gioco e/o a causa di forza maggiore, la gara verrà omologata d’ufficio con il risultato di parità (zero a zero) e l’attribuzione di due punti in classifica ad ognuna delle due formazioni.

QUESTO IL PROGRAMMA

11° giornata

20/2/22 ore 14:30

Petrarca Padova vs Valpolicella Rugby

Rugby Casale vs Verona Rugby

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Badia

Valsugana Rugby Padova vs Rugby Udine Union FVG

Rugby Paese vs Ruggers Tarvisium

8^ giornata recupero

27/2/22 ore 14:30

originariamente programmata 16/01/22

Petrarca Padova vs Ruggers Tarvisium

Rugby Casale vs Rugby Badia

Rugby Paese vs Rangers Rugby Vicenza

Valsugana Rugby Padova vs Verona Rugby

Valpolicella Rugby vs Rugby Udine Union FVG

12^ giornata

6/3/22 ore 14:30

Petrarca Padova vs Valsugana Rugby Padova

Valpolicella Rugby vs Rugby Casale

Verona Rugby vs Rangers Rugby Vicenza

Ruggers Tarvisium vs Rugby Badia

Rugby Udine Union FVG vs Rugby Paese

9^ giornata recupero

13/3/22 ore 14:30

originariamente programmata 23/01/22

Rugby Udine Union FVG vs Petrarca Padova

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Casale

Ruggers Tarvisium vs Valsugana Rugby Padova

Rugby Badia vs Rugby Paese

Verona Rugby vs Valpolicella Rugby

13^ giornata

20/3/22 ore 14:30

Rugby Paese vs Petrarca Padova

Rugby Casale vs Rugby Udine Union FVG

Rangers Rugby Vicenza vs Ruggers Tarvisium

Valsugana Rugby Padova vs Valpolicella Rugby

Verona Rugby vs Rugby Badia

14^ giornata

27/3/22 ore 15:30

Petrarca Padova vs Rugby Casale

Valpolicella Rugby vs Rangers Rugby Vicenza

Valsugana Rugby Padova vs Rugby Paese

Ruggers Tarvisium vs Verona Rugby

Rugby Udine Union FVG vs Rugby Badia

15^ giornata

03/04/22 ore 15:30

Rangers Rugby Vicenza vs Petrarca Padova

Rugby Casale vs Valsugana Rugby Padova

Ruggers Tarvisium vs Rugby Udine Union FVG

Verona Rugby vs Rugby Paese

Rugby Badia vs Valpolicella Rugby

10^ giornata recupero

10/4/22 ore 15:30

originariamente programmata 30/01/22

Verona Rugby vs Petrarca Padova

Ruggers Tarvisium vs Rugby Casale

Rugby Udine Union FVG vs Rangers Rugby Vicenza

Rugby Badia vs Valsugana Rugby Padova

Valpolicella Rugby vs Rugby Paese

16^ giornata

24/4/22 ore 15:30

Petrarca Padova vs Rugby Badia

Rugby Paese vs Rugby Casale

Valsugana Rugby Padova vs Rangers Rugby Vicenza

Valpolicella Rugby vs Ruggers Tarvisium

Rugby Udine Union FVG vs Verona Rugby

17^ giornata – CASA

1/5/22 ore 15:30

Ruggers Tarvisium vs Petrarca Padova

Rugby Badia vs Rugby Casale

Rangers Rugby Vicenza vs Rugby Paese

Verona Rugby vs Valsugana Rugby Padova

Rugby Udine Union FVG vs Valpolicella Rugby

18^ giornata

8/0/22 ore 15:30

Petrarca Padova vs Rugby Udine Union FVG

Rugby Casale vs Rangers Rugby Vicenza

Valsugana Rugby Padova vs Ruggers Tarvisium

Rugby Paese vs Rugby Badia

Valpolicella Rugby vs Verona Rugby

