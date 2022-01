Pontisso e Longo salutano il LR Vicenza: Pescara e Modena le nuove squadre

CALCIO SERIE B – E’ arrivato il tempo dei saluti per altri due giocatori che lasceranno il LR Vicenza: si tratta di Simone Pontisso e Samuele Longo.

Il centrocampista é stato ceduto, a titolo definitivo, alla Delfino Pescara 1936, a titolo definitivo.

Pontisso, classe ’97, arrivato in biancorosso nel gennaio 2019, ha registrato in totale 75 presenze, con 3 reti, conquistando la promozione in Serie B nella stagione 2019/2020.

L’attaccante, invece, é stato ceduto al Modena F.C., a titolo temporaneo con diritto di opzione.