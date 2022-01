Anthea Volley Vicenza in “convalescenza” cede a Pinerolo ed ora é attesa da due trasferte

VOLLEY SERIE A” FEMMINILE – Una prova tenace contro un avversario forte, con il coraggio che non è bastato per conquistare punti in classifica. Dopo oltre un mese dall’ultimo match giocato (26 dicembre a Montecchio), l’Anthea Vicenza Volley è tornata in campo in A2 femminile dopo la sosta forzata causa Covid-19 (tre rinvii consecutivi) e ha ceduto tra le mura amiche all’Eurospin Ford Sara Pinerolo, che conferma il secondo posto in classifica nel girone B.

Senza la centrale Federica Piacentini (infortunata), sostituita dalla giovane esordiente Martina Pegoraro (classe 2002), la squadra di Luca Chiappini ha giocato a viso aperto, brillando soprattutto nel muro-difesa, toccando tanti palloni, mentre Pinerolo (trascinata in primis dall’opposta Valentina Zago, 20 punti) ha fatto la differenza nei fondamentali di prima linea tra attacco e muro. Nella metà campo biancorossa, invece, in doppia cifra l’opposta Caterina Errichiello (12 punti) e la banda Jasmine Rossini (10).

Un ottimo secondo set non è bastato alla squadra di Luca Chiappini, che poi ha retto l’urto avversario fino a poco meno di metà del terzo, quando l’Eurospin Ford Sara ha preso il largo verso il 15-25 che ha chiuso la contesa. Il tutto davanti a una bella cornice di pubblico, accorso al palazzetto dello sport di Vicenza per tifare Cheli e compagne.

La sfida contro Pinerolo ha inaugurato il “periodo di fuoco” che attende l’Anthea, che inaugura il febbraio tra recuperi e partite andando a giocare mercoledì alle 18,30 al PalaManera di Mondovì contro la Lpm Bam mentre domenica ci sarà la trasferta friulana di Martignacco.

LA PARTITA – L’Anthea Vicenza Volley deve rinunciare alla centrale Federica Piacentini (problema fisico), sostituita dalla giovane Martina Pegoraro in diagonale con capitan Cheli. Per il resto, schieramento base con Eze in palleggio, Errichiello opposta, Pavicic e Rossini in banda e Norgini libero. Pinerolo risponde con la diagonale Prandi-Zago, con Bussoli-Carletti asse di posto quattro, Gray-Akrari coppia centrale e Pericati libero.

L’avvio sorride alle piemontesi, che scappano subito sull’1-4. Vicenza recupera una lunghezza (3-5), ma poi scivola nuovamente indietro sotto i colpi di Zago e il muro di Gray (4-9). Time out Chiappini, tuttavia la squadra di Marchiaro va sul 5-13 con l’ace di Carletti e gli attacchi di Zago e Bussoli. Ultima sosta biancorossa, con la scossa che arriva prima da Errichiello e poi da Cheli (muro del 10-15): l’onda è alimentata dalla pipe all’incrocio delle righe di Rossini (12-16). Pinerolo, però, non balbetta, anzi riaccende il motore, accelerando verso il 14-20 a firma di Carletti. L’Anthea si esalta in difesa e ci crede fino in fondo, come dimostra lo scambio interminabile del 18-22, però non basta: chiude Akrari con un ace benedetto dal nastro (19-25).

Nel secondo set Vicenza entra subito in partita, duellando ad armi pari, confermandosi in difesa (trascinata da Norgini) e crescendo a muro. Con la stessa arma, però, Pinerolo trova il break con Carletti (9-12), convincendo Chiappini a fermare il gioco. Una parallela al bacio di Rossini rilancia l’Anthea (11-12), che poi pareggia i conti a quota 13. Ancora Carletti a spingere le piemontesi (13-15), che poi trovano il +3 con capitan Zago (14-17). Altro time out veneto, ma Zago è un martello incessante (15-19). Le padrone di casa guadagnano un break con Errichiello, poi restano in carreggiata con Cheli (20-22), quindi gli errori n battuta complicano l’operazione-aggancio. Il muro di Carletti regala quattro palle set all’Eurospin Ford Sara (20-24), poi chiude Zago: 21-25 e 2-0 Pinerolo.

Terzo set: Akrari firma il break a muro (1-3), Chiappini stoppa subito il gioco, ma Pinerolo è comunque avanti (2-5). Errichiello ricuce la trama (5-6), con la parallela out di Carletti che riapre i giochi. La stessa opposta parmigiana è scatenata nell’operazione-sorpasso (9-7), poi la pari ruolo Zago piazza il bis (attacco più muro) che vale il controsorpasso (9-10). Ancora l’esperta giocatrice ospite firma il punto del 9-12 che vale il secondo time out-Anthea. La strada per le biancorosse si fa in salita, dentro Nardelli per Pavicic, ma nel mezzo Akrari firma due muri (10-16) sul turno in battuta di Gray. Il mani-out di Bussoli lancia in orbita Pinerolo, con la stessa banda emiliana a firmare il 13-20, preludio al 15-25 che chiude i giochi.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA:

Luca Chiappini (tecnico Anthea Vicenza Volley): “E’ mancato l’attacco e un po’ me l’aspettavo vista la situazione in cui arrivavamo all’incontro. Nel muro-difesa abbiamo disputato una buona gara, toccando tanti palloni mentre abbiamo faticato nella situazione di contrattacco, complice anche la loro bella prova a muro. Inoltre, Pinerolo ha potuto contare su una Valentina Zago sugli scudi. Ci siamo riattivati dopo una lunga sosta ed era ciò che serviva; nel secondo set potevamo fare qualcosa in più, ma nel finale gli errori in battuta lo hanno impedito”.

ANTHEA VICENZA VOLLEY-EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 0-3

(19-25, 21-25, 15-25)

ANTHEA VICENZA VOLLEY: Pavicic 5, Pegoraro 3, Errichiello 12, Rossini 10, Cheli 7, Eze, Norgini (L), Nardelli 1. N.e.: Furlan, Lodi, Piacentini, Caimi. All.: Chiappini L.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 5, Zago 20, Bussoli 6, Akrari 12, Prandi 2, Carletti 11, Pericati (L), Faure Rolland. N.e.: Joly, Pecorari, Tosini, Zamboni. All.: Marchiaro

ARBITRI: Polenta e Licchelli

NOTE: Durata set 23’, 23’, 20’ per un totale di 1 ora e 6 minuti di gioco

Anthea Vicenza Volley: battute sbagliate 8, ace 0, ricezione positiva 68% (perfetta 37%), attacco 30%, muri 3, errori 19

Eurospin Ford Sara Pinerolo: battute sbagliate 6, ace 2, ricezione positiva 73% (perfetta 44%), attacco 39%, muri 11, errori 17.