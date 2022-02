Arrivi e partenze al LR Vicenza: Contini dal Crotone e Greco dal Pordenone. Proia al Brescia, Pizzignacco al Renate

CALCIO SERIE B – Ancora arrivi e partenze in casa LR Vicenza.

Il volto nuovo é quello di Nikita Contini, proveniente dal Football Club Crotone e di proprietà della SSC Napoli. Il portiere si trasferisce in biancorosso a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022.Contini, classe ’95, in questa prima parte di stagione ha registrato 7 presenze con il Crotone.

Nella stagione 2019/2020 ha difeso in 32 occasioni i pali della Virtus Entella in serie B. Vanta inoltre 85 presenze in C con Siena, Pontedera, Carrarese, Taranto e Spal con cui ha vinto il campionato di Lega Pro nella stagione 2015/2016.

E’ stato invece acquistato dal Pordenone Calcio, a titolo definitivo, Jean Freddi Greco.

Il calciatore ha sottoscritto un accordo con il club biancorosso sino al 30 giugno 2025, ma rimarrà a titolo temporaneo al Catania Calcio sino al 30 giugno 2022.

Greco, centrocampista classe 2001, in questa prima parte di stagione ha registrato 20 presenze con il Catania, condite da 2 reti e 2 assist. Vanta 20 presenze con la nazionale Under 19 italiana e 22 con l’Under 17 con la quale ha vinto il titolo di vice campione d’Europa nel 2018.

Valigia iper il centrocampista Federico Proia, ceduto al Brescia a titolo temporaneo con diritto di opzione.

In partenza anche il portiere, classe 2001, Semuel Pizzignacco, ceduto all’A.C. Renate a titolo temporaneo.