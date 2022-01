CALCIO SERIE B – É il giorno dell’addio tra Davide Lanzafame e il LR Vicenza.

La società biancorossa comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante.

“A Davide, il nostro ringraziamento per i mesi in biancorosso e i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera” conclude il comunicato.