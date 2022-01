Il Coni veneto al servizio dello sport con 5 sportelli di consulenza per le società

Il CONI Veneto si dimostra ancora una volta al servizio dello sport. E lo fa con un’iniziativa davvero importante: l’istituzione e l’avviamento di cinque sportelli , due dei quali sono già attivi, per rispondere a quesiti e guidare nell’espletamento di pratiche burocratiche e amministrative indispensabili per il funzionamento e l’esistenza delle società sportive.

I fruitori di questi servizi sono tutte le figure coinvolte nel mondo sportivo: società, dirigenti, tecnici, atleti e famiglie.

Gli sportelli sono i seguenti, di cui gli ultimi tre nuovi:

I.S. – SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI

GESTIONE A.S.D.

“A” COME ALIMENTAZIONE

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO

CAF – CENTRO ASSISTENZA FINANZIAMENTI

Per ogni sportello sono stati designati uno o più referenti, esperti qualificati e già operativi nel settore. È stato messo a disposizione un numero telefonico ed e-mail dedicati per snellire le modalità di contatto: sportelli.veneto@coni.it ; 049 – 5903551

Le parole del presidente Dino Ponchio: “La gestione delle società sportive è sempre più complessa e spesso si rende necessaria la consulenza di esperti per richiedere finanziamenti, per ammodernare le strutture esistenti o altro ancora. Non è scontato che un presidente di società o un direttore sportivo possano avere queste competenze e le consulenze esterne sono un costo importante. Il CONI Veneto vuole supportare lo sport anche da questo punto di vista. La messa in funzione di questi cinque sportelli significa mettere a disposizione delle ASD e del mondo dello sport le consulenze necessarie perché lo sport continui a vivere.”

Il sostegno allo Sport da parte del CONI Veneto continua: il presidente assieme alla sua giunta e ai suoi delegati provinciali fanno fronte comune perché la realtà sportiva, che riveste un ruolo così importante nella società, sia il più possibile supportata.