Si ferma a 14 risultati la serie positiva del Vicenza calcio femminile sconfitto nel big-match con il Trento

CALCIO SERIE C FEMMINILE – Dopo 14 risultati utili si ferma la striscia positiva del Vicenza Calcio Femminile sconfitto per 2-1 in casa nel big-match con il Trento.

Nonostante la squadra biancorossa abbia dominato il primo tempo e giocato bene il secondo è mancato qualcosa nella concretizzazione delle numerose occasioni offensive, dopo il vantaggio per 1-0.

Nella ripresa il Trento è sceso in campo in modo diverso, alzando il proprio baricentro e attaccando con più coraggio. Arrivata la rete del pareggio il Vicenza inizia ad andare in confusione, regalando il pallino del gioco alle avversarie che non riescono a sfruttare tante buone opportunità. Sul più bello, quando le ragazze di mister Dalla Pozza sembrano essersi riprese e ricominciano a rendersi pericolose sotto porta, arriva la doppietta di Rosa che regala al Trento il sorpasso vincente.

Ma veniamo alla cronaca. Infuocato l’attacco vicentino: dopo soli 3′ Bauce da centrocampo avanza in progressione, si accentra e scarica su Kastrati sulla fascia opposta: la kosovara entra in area con un dribbling e calcia rasoterra, sfiorando il secondo palo.

Kastrati guadagna una buona punizione da 23: si incarica essa stessa della battuta, ma conclude alto.

Difesa trentina già in difficolta dopo pochi minuti, il giro palla non va a buon fine e Basso fa sua la sfera in mezzo all’area, prova con il mancino di prima intenzione, tuttavia non va.

Al 18′ il Vicenza ha una buona occasione in seguito ad un buon giro palla quando Kastrati spalle alla porta scarica su Cattuzzo a pochi passi: mancino sul primo palo che finisce fuori di poco.

Missiaggia delizia i tifosi con un altro dei suoi cross al bacio da punizione, trovando Kastrati dietro al mucchio che di testa sfiora la traversa.

Altra occasione d’oro per le biancorosse: Basso danza sul pallone in fascia, si smarca con una naturalezza disarmante e con un cross rasoterra trova Dal Bianco in area piccola, si gira la n. 11, però trova il difensore pronto a spazzare poco prima della conclusione.

Scatta il 40′ ed è gol per il Vicenza: Missiaggia effettua un lancio lungo millimetrico per Bauce a tu per tu col portiere, giocata di fino della giovane numero 14 che salta Valzogher con un pallonetto per l’1-0.

Missiaggia prova ancora da capitano a portare le sue compagne alla vittoria, questa volta con un tiro da lontano che non si abbassa di quel tanto che sarebbe bastato e finisce alto di poco. Così si chiude il primo tempo.

Appena inizia la ripresa è subito pareggio Trento: gol fotocopia di quello del Vicenza che vale l’ 1-1, con un lancio lungo che scavalca la difesa e trova Rosa, stesso pallonetto che inganna Palmiero Herrera e tifosi biancorossi zittiti.

Prova la reazione il Vicenza che con una serie di passaggi spettacolari mette Basso in condizione di tentare il tiro dentro l’area, l’attaccante invece cerca e trova Bauce nonostante ci fossero 3 difensori sulla traiettoria, manca però l’appuntamento con la doppietta la giovane.

Difesa serrata del Trento che costringe Montemezzo a calciare da fuori, con palla alta di poco.

Al minuto 70′ il Vicenza sostituisce Maddalena con il numero 16 Sule.

Sulla trequarti Rosa parte in velocità, Cattuzzo la ferma irregolarmente e rimedia un cartellino giallo.

Basso lancia benissimo Sule in contropiede, dopo lo stop la 16 non tira forse perché impaurita, così facendo permette però al portiere di uscire e quando tenta il tiro è troppo tardi: blocca Valzogher.

Al minuto 75′ il Trento sostituisce Varrone con il numero 21 Antolini.

All’ 80′ Basso in area riesce a girarsi di forza, incrocia il tiro, ma non riesce a far girare il pallone che finisce largamente sul fondo.

Il Trento sostituisce Chemotti con il numero 13 Tononi.

E’ l’82′ sul cronometro quando la doppietta di Rosa sancisce la sconfitta del Vicenza: passaggio al limite del fuorigioco giudicato regolare dalla terna arbitrale che mette la numero 10 in condizione di saltare il portiere e di appoggiare nella porta vuota.

Al minuto 87′ il Vicenza sostituisce Bauce con il numero 2 Broccoli.

Un minuto più tardi il Trento sostituisce Rosa con il numero 20 Gastaldello. Il risultato non cambia più e arriva la prima sconfitta per le biancorosse.

Vicenza Calcio Femminile – Trento Calcio Femminile 1-2 (1-0)

VICENZA CALCIO FEMMINILE – 1 Palmiero Herrera, 3 Fasoli, 18 Maddalena (dal 70′ 16 Sule), 4 Missiaggia ©, 8 Cattuzzo, 6 Battilana, 10 Kastrati, 7 Montemezzo, 9 Basso, 11 Dal Bianco, 14 Bauce (dal 87′ 2 Broccoli)

A disposizione: 12 Dalla Via, 19 Scaroni, 5 Penzo, 2 Broccoli, 16 Sule, 17 Lugato, 20 Frighetto, 15 Gobbato, 13 Balestro. All. Dalla Pozza Moreno

TRENTO CALCIO FEMMINILE – 1 Valzogher ©, 2 Varrone (dal 75′ 21 Antolini), 19 Tonelli L., 25 Chemotti (dal 80′ 13 Tononi), 3 Ruaben, 8 Fuganti, 10 Rosa (dal 88′ 20 Gastaldello), 18 Poli, 17 Tonelli A., 9 Erlicher, 5 Lucin

A disposizione: 22 Callegari, 27 Lenzi, 20 Gastaldello, 13 Tononi, 21 Antolini, 14 Torresani.

All. Spagnolli Massimo

Marcatrici: 40′ Bauce (V), 46′, 82′ Rosa (T)

Ammonite: 72′ Cattuzzo (V)

Arbitro: S. Re Depaolini (assistenti: A. Piran, F. Pilon)

Recupero: 1’; 4’

I RISULTATI DAGLI ALTRI CAMPI

Atletico Oristano – Venezia Calcio Femminile 2-6

Isera – Padova Femminile 0-1

Portogruaro Calcio Femminile – Mittici 2-1

VFC Venezia Calcio – Triestina Calcio Femminile 0-2

CLASSIFICA: Venezia Calcio Femminile 31 punti; Trento Calcio Femminile 27; Vicenza Calcio Femminile* 26; Brixen Obi** 23; Femminile Riccione* 21; Triestina Calcio Femminile* 18; Bologna Women* 15; Padova Femminile 15; VFC Venezia Calcio* 1e Jesina* 13; Portogruaro Calcio Femminile 11; Isera 9; Atletico Oristano** 8; Spal Calcio Femminile**, Mittici e Vis Civitanova** 7.