PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE – Secondo rinvio consecutivo per l’Anthea Vicenza Volley nel campionato di serie A2 femminile girone B. Dopo il match di domenica scorsa in casa contro il Club Italia Crai, le ragazze di Luca Chiappini non scenderanno in campo nemmeno domenica a Mondovì contro la Lpm Bam.

Il match del PalaManera è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi causa diverse positività al Covid-19 nel gruppo squadra biancorosso.