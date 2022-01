Per l’attacco del LR Vicenza ecco Alessio Da Cruz: arriva in prestito dal Parma

CALCIO SERIE B – La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione dal Parma Calcio 1913, a titolo temporaneo con diritto di opzione a favore del club biancorosso, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Da Cruz.

Da Cruz, classe ’97, olandese di origine capoverdiana che può ricoprire diversi ruoli in attacco, in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Santos Laguna scendendo in campo in 8 occasioni, condite da 3 reti, nella massima divisione messicana. Nella scorsa stagione ha militato nel Groningen, registrando 22 presenze in Eredivisie, siglando 4 reti e fornendo 3 assist.

Nella stagione 2019/2020 ha iniziato il campionato in Championship nello Sheffield Wednesday scendendo in campo in 14 occasioni e fornendo 2 assist, per poi terminare la stagione nell’Ascoli dove ha disputato 18 partite tra campionato e coppa, condite da 6 reti e 7 assist.

In carriera ha registrato in Serie B, in totale: 53 presenze, 12 reti e 12 assist con le maglie di Ascoli, Spezia, Parma e Novara, oltre a 3 presenze in Serie A con la maglia dei crociati.