Mc Control Diavoli Vicenza indovina il 13 contro il Monleale. E adesso la Coppa Italia

HOCKEY IN LINE SERIE A – Mc Control Diavoli Vicenza espugna la pista di Novi e vince nettamente contro Monleale con il risultato di 13-1 proseguendo la serie positiva.

I Diavoli nel primo tempo gestiscono il gioco, ma con qualche difficoltà, spingono e cercano la via del gol, ma non riescono a sbloccare il risultato, se non in doppia superiorità numerica dopo tredici minuti con bomber Delfino, grazie alla determinazione dei padroni di casa che reggono e difendono bene, anche per le parate di Rivoira.

Nel secondo tempo, invece, dopo il momentaneo pareggio di Monleale che sfrutta un power play con Pagani, i Diavoli dilagano con una vera e propria goleada che vede protagonisti Sigmund e Delfino, un gol e quattro assist per lo statunitense e cinque gol e due assist per il numero 9 biancorosso. A segno anche Nicola Frigo e Ustignani con una doppietta, Dal Sasso, Sigmund, Baldan e Claudio Tabanelli.

“Il fattore campo non ci ha aiutato molto e nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di difficoltà – ha spiegato a fine gara Claudio Tabanelli, attaccante dei biancorossi. – Appena però abbiamo preso confidenza abbiamo giocato come sappiamo fare e si è visto nel secondo tempo. Ho visto la squadra comunque unita anche quando andava male, sempre positivi e alla fine è andata bene”.

– In questa gara é andata anche a segno?

“Quando si fa gol è sempre bello, poi soprattutto se succede quando stai fuori un po’, entri e segni è una soddisfazione personale che ci sta”.

– Prossima settimana sosta di campionato e spazio alla Coppa Italia con la sfida con Modena

”E’ il primo impegno di Coppa e di sicuro non è da sottovalutare, ma siamo determinati come sempre e non credo ci siano problemi se giochiamo come sappiamo giocare.”

Sportleale Monleale – Mc Control Diavoli Vicenza 1-13 (0-1

Sportleale Monleale: Rivoira, Grando, Oddone M., Crisci, Cortenova, Novelli, Arbasino, Rolandi, Alutto, Cantarutti, Brianzoni, Di Fabio, Pagani, Oddone R:, Zancanaro. All. Cintori A.

Mc Control Diavoli Vicenza: Frigo M., Olando, Cantele, Francon, Delfino, Tabanelli, Dell’Uomo, Sigmund, Centofante, Ustignani, Trevisan, Baldan, Frigo N., Dal Sasso. All. Maran F.

Arbitri: Mancina e Favero

RETI. PT: 13.02 Delfino (V) pp; ST: 21.07 Pagani (M) pp., 25.28 Delfino (V), 25.50 Dal Sasso (V), 26.17 Delfino (V), 28.26 Delfino (V) pp, 31.33 Frigo N. (V) pp, 32.20 Sigmund, 33.11 Delfino (V), 33.32 Baldan (V), 33.40 Ustignani (V), 38.10 Tabanelli (V), 38.55 Frigo N. (V), 39.56 Ustignani (V).