La Rangers Rugby Vicenza contro Ruggers Tarvisium alla ricerca del poker vincente

RUGBY SERIE A – Domenica 7 novembre alle ore 14.30 andrà in scena la quarta giornata del campionato nazionale di Serie A con la Rangers Rugby Vicenza impegnata nel sempre ostico campo San Paolo della Ruggers Tarvisium.

La sfida alle magliette rosse di Treviso è un classico della Serie A ed ha sempre visto Vicenza dare battaglia per portare a casa il bottino pieno. I trevigiani arrivano dalla prima vittoria stagionale con Badia e sono alla ricerca del primo successo casalingo.

Coach Faggin e Saccardo hanno lavorato per correggere gli aspetti legati alla disciplina emersi nel successo con Verona, giunto nonostante i tre cartellini gialli.

Vicenza a caccia del poker, con ben in mente che le gare in trasferta necessitano sempre del massimo in fatto di attenzione ed approccio alla gara.

Per quanto riguarda invece le giovanili questi gli impegni di domenica 7 novembre