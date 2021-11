Civitus Allianz Vicenza domenica al palasport cerca il bis contro LuxArm Lumezzane

BASKET SERIE B MASCHILE – Dopo il successo ottenuto sul parquet di San Vendemiano, la Civitus Allianz Vicenza torna in campo domenica 7 novembre contro la LuxArm Lumezzane, già affrontata e battuta in

Supercoppa. Palla a due alle 18 e sfida aperta al pubblico, partita in diretta anche su LNP Pass.

Vicenza vuole vincere contro la formazione bresciana: un successo darebbe continuità alla bella

vittoria di San Vendemiano della settimana scorsa e permetterebbe ai ragazzi di Ciocca di affrontare

con una certa tranquillità l’impegnativa trasferta di Cremona del prossimo weekend.

Il match contro la LuxArm sembrerebbe abbordabile, ma non per questo da sottovalutare.

Lumezzane, assieme a Bernareggio, Padova e Bologna è una delle squadre sul fondo della

classifica, con una vittoria e quattro sconfitte. L’unico successo dei bresciani risale a due settimane

fa, quando la squadra riuscì ad espugnare Crema 74-79.

Neopromossa in Serie B, la formazione bresciana al momento è la squadra con il peggior attacco

del campionato, con meno di 62 punti segnati a partita, complici alcune partite a basso punteggio

giocate nelle prime cinque uscite. Per la verità, le percentuali della squadra sono anche discrete:

49% da due e 30% da tre. Vicenza dovrà cercare di mettere pressione ai portatori di palla, perché

Lumezzane tende alle palle perse (quasi 17 di media ad incontro). Attenzione alla difesa dei

bresciani, capaci di incassare solo 65 punti a partita in questo avvio di stagione.

Vicenza dovrà prestare attenzione alla coppia di guardie composta da Daniele Mastrangelo e

Andrea Scanzi, i migliori realizzatori della squadra. Il primo, con 12 punti di media e il 38% da tre,

si sta rivelando il miglior realizzatore dei suoi; il secondo, che di punti ne fa 11 ad allacciata di

scarpe, è il tuttofare del gruppo, con quasi 4 assist a partita e la capacità di rivestire più ruoli.

Nel pitturato, spazio al centro a Samuel Dilas e all’ala Pietro Agostini, due giocatori con tanti

centimetri con cui mettere pressione sotto le plance. In cabina di regia, Alessandro Origlia e Marco

Borghetti potranno sgravare Scanzi di qualche responsabilità mentre nel reparto lunghi dovrebbe

trovare spazio anche Massimiliano Fossati.