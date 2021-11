Federico Balzaretti nuovo direttore sportivo del LR Vicenza

CALCIO SERIE B – É Federico Balzaretti il nuovo direttore sportivo del LR Vicenza. Ha firmato con la società biancorossa un contratto biennale.

Balzaretti, classe 1981, nella carriera da giocatore ha vestito le maglie di Roma, Palermo, Fiorentina, Juventus, Torino, Siena e Varese registrando 221 presenze in Serie A, 130 in Serie B, 44 in Serie C e 16 in Nazionale, conquistando l’argento agli Europei 2012.

Dal 2015 al 2019 ha ricoperto un ruolo dirigenziale nell’area sportiva dell’AS Roma, come responsabile dei giocatori in prestito, e nella stagione 2017/2018 come vice direttore sportivo, operando nel mercato italiano ed internazionale a fianco del ds Monchi.