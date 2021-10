TENNIS SERIE A1 – Tennis Comunali Vicenza, dopo il pareggio d’esordio a Genova, “stecca” la prima casalinga contro il TC Rungg. 4-2 il risultato finale per gli altoatesini, che si portano subito sul 2-0 dopo i primi due singolari.

A firmare i due punti dei padroni di casa é Giovanni Peruffo, che si aggiudica sia il singolare sia il doppio in coppia con Gabriele Bosio.

Qualche rimpianto invece per Marco Cecchinato, che non sfrutta quattro palle break nel primo set per poi cedere per 7-5 6-4 al forte spagnolo Vitella ed arrendersi nel doppio giocato con Tommaso Dal Santo Domenica si replica sempre in casa contro il Selva Alta.