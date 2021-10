Al Menti un tris di partite scontate: 949 i pacchetti sottoscritti. Da martedì vendita aperta a tutti

CALCIO SERIE B – 949 i pacchetti sottoscritti nei 4 giorni dedicati alla prelazione per chi aveva acquistato il pack relativo alle prime 3 gare interne! Da domani il via alla vendita libera per sottoscrivere il pacchetto comprensivo dei biglietti per assistere alle seconde tre gare interne del campionato di Serie B 2021/2022, ovvero alle sfide contro Reggina, Monza e Brescia!

La sottoscrizione del pacchetto permetterà così di accedere ad uno sconto pari al 25% sul totale dato dall’acquisto dei 3 biglietti singoli.

L’acquisto del pacchetto permette di accedere alla prelazione per l’acquisto del pacchetto successivo.

Quando sottoscrivere il Pack:

Da martedì 12 ottobre a venerdì 15 ottobre 2021.

Dove sottoscrivere il Pack

Il pacchetto è acquistabile presso lo stadio Romeo Menti – Casa LR Vicenza.

– da martedì 12 ottobre a venerdì 15 ottobre dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

In modalità on-line: da martedì 12 ottobre (sulla tariffa intera).

Tutte le informazioni sui Pack all’indirizzo https://www.lrvicenza.net/back-to-menti-2021-22