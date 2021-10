Domenica al Dal Molin torna il derby tra Arzignano Valchiampo e Cartigliano: la carica di Riccardo Casini

CALCIO SERIE D – Domenica, nella cornice dello stadio Dal Molin, la Prima Squadra di Mister Bianchini scenderà in campo per il primo derby del campionato 2021-22. Alle ore 15 il direttore di gara Filippo Balducci di Empoli darà il fischio d’inizio alla sfida tra Arzignano Valchiampo e Cartigliano.

A presentare l’incontro della quarta giornata è il centrocampista Riccardo Casini: “Sicuramente il risultato positivo che abbiamo ottenuto a Feltre contro le Dolomiti Bellunesi ci ha dato maggior consapevolezza dei nostri mezzi, maggior fiducia e questo ci permette di affrontare al meglio la partita, facile e difficile nello stesso tempo. Facile perché la preparazione di un derby è sempre molto semplice a livello di mentalità, attenzione e concentrazione. È però difficile perché sono gare complicate da giocare e da interpretare: sono partite a sé stanti dove magari l’aspetto ambientale, mentale e dell’intensità farà da padrone rispetto al resto”.

Alla terza stagione con la maglia gialloceleste, cosa rappresenta questo match?

“I derby sono sempre partite a sé stanti dove magari la storia di quella squadra , il valore dei singoli, lo stato di forma vengono meno e i valori più importanti magari sono altri. Sono sfide che ti possono dare tanto e noi cercheremo di fare di tutto per riuscirci, per noi e per l’ambiente che ci circonda”.