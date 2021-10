RUGBY UNDER 19 – Debutto di fuoco per l’Under 19 della Rangers Rugby Vicenza, sconfitta per 76-0 dal Verona Rugby.

“Abbiamo affrontato la grande favorita del girone insieme con la Benetton Rugby contro cui giocheremo la prossima settimana” commenta il direttore tecnico Fabio Coppo che ha poi rincuorato i suoi ragazzi: ”Anche all’Italia capita di perdere con un punteggio pesante contro gli All Blacks, ma l’importante é imparare dagli errori per crescere, migliorare e diventare più forti”.