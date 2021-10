Mc Control Diavoli Vicenza al debutto casalingo in campionato contro Monleale

HOCKEY IN LINE – Mc Control Diavoli Vicenza torna sulla pista di casa sabato 2 ottobre, dopo la sconfitta della scorsa settimana in Supercoppa contro Milano, per l’esordio nel campionato 2021/2022 contro Monleale.

I vicentini hanno messo in mostra delle buone cose, hanno dimostrato di essere sempre competitivi, ma hanno anche fatto vedere che serve tempo per giocare insieme, per unirsi, per imparare a conoscersi dopo i vari cambiamenti che ci sono stati.

Sabato tutti presenti in casa Diavoli e concentrati sull’impegno contro i piemontesi che si sono sempre rivelati una squadra ostica e che quest’anno possono contare su alcuni innesti provenienti dal Torino.

Ogni gara per i biancorossi è un test importante per misurarsi con le proprie potenzialità, per imparare a giocare insieme, per trovare amalgama e ritmo partita.

“Non vediamo l’ora di iniziare, siamo tutti emozionati e contenti di cominciare il campionato – ha dichiarato Nathan Sigmund, giocatore/allenatore dei biancorossi. – In questa settimana ho rivisto e riflettuto sugli errori commessi, di cui devo far tesoro perché non succedano ancora e per migliorare. Non so se arriverà qualche altro nuovo giocatore, ma affrontiamo giorno per giorno quello che succede e lavoriamo tutti insieme per crescere”.

Nella foto di copertina i Diavoli, con la presidente Daniela Repele e i giocatori Sigmund e Delfino, premiati dal presidente del Panathlon Vicenza Luigi Battistolli