Pallacanestro Vicenza pronta alla nuova sfida di serie B: domenica il debutto casalingo con Bernareggio

BASKET SERIE B MASCHILE – E’ stata la splendida cornice di sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, con il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron a fare gli onori di casa, ad ospitare la presentazione di Pallacanestro Vicenza 2012, che domenica 3 ottobre debutterà nel nuovo campionato di serie B ospitando Pallacanestro Bernareggio 99.

“Il nostro in bocca al lupo va alla prima squadra della Pallacanestro Vicenza 2012 con l’augurio che riesca a raggiungere i risultati sperati – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle attività sportive Matteo Celebron – e portare, così, in alto i colori biancorossi. L’amministrazione comunale sta investendo molto nel Palasport, di recente con un nuovo impianto di luci a Led mentre per il prossimo anno con il rifacimento della pavimentazione. Il tutto a sostegno dello sport come veicolo di crescita e sviluppo individuale e sociale”.

Dopo due stagioni segnate dalla pandemia da Covid 19 che ha portato prima a cancellare il campionato e successivamente a proporlo in edizione ridotta, la squadra riparte, per la settima stagione consecutiva, in serie B.

La formazione, la più giovane del campionato con un’età media di 23 anni, disputerà le partite al palazzetto dello sport di via Goldoni, di recente interessato da un intervento di riqualificazione energetica. Sono stati, da poco, collocati, infatti, 32 nuovi punti luce a Led nel campo da gioco, 16 per lato, per un investimento complessivo di 80 mila euro.

In rosa conferme, ma anche volti nuovi con coach Cesare Ciocca chiamato a ripetere quanto di buono fatto vedere nella passata stagione e, se possibile, facendo quel salto in più che significherebbe obiettivi ancora più ambiziosi come lo sono gli sponsor, Allianz e Tramarossa, presenti alla presentazione con l’amministratore delegato di Civitus Allianz Alessandro Civitella e con l’amministratore delegato di Tramarossa Roberto Chemello. A rappresentare la Federazione il vicepresidente del Comitato regionale della F.I.P. Veneto Marcello Crosara che, nell’augurare una stagione ricca di successi, ha sollecitato l’amministrazione comunale ad un “restyling” del palazzetto, ormai prossimo al mezzo secondo di vita.

Nelle prime tre stagioni la compagine biancorossa ha ottenuto altrettante promozioni sul campo vincendo il campionato di serie D, dominando quello di serie C regionale e, poi dopo uno spareggio, in serie C nazionale, conquistando, nella stagione 2014/2015, la promozione in serie B.

Da allora ha sempre mantenuto la categoria, raggiungendo in tre occasioni su quattro il pass per il play-off.

La società è nata a Vicenza nel 2012 ed è una delle realtà sportive vicentine più solide del territorio. Attuale presidente è Gaetano Stella mentre il direttore generale Renzo Stella e Renzo Dalla Chiara. Allenatore in carica è Cesare Ciocca.