Il 30° Rally Città di Schio slitta di una settimana e viene posticipato a fine novembre

RALLY – Slitta di una settimana il 30° Rally Città di Schio, originariamente previsto per il 19/20 novembre e posticipato invece al 26 e 27 novembre.

La decisione é stata presa alla luce del cambio di data del Rally ACI Monza WRC, che recentemente ha avuto la conferma di essere di nuovo prova valida per il Campionato del Mondo andandosi a collocare dal 19 al 21 novembre, quindi anticipando la data originaria prevista ai primi di dicembre.

Per una lunga serie di motivazioni riguardanti molteplici aspetti Power Stage ha dunque deciso di spostare in avanti nel calendario il proprio evento, che quest’anno raggiunge un traguardo significativo festeggiando le 30 candeline. Proprio per l’importanza della ricorrenza si attende una grande risposta in termini di adesioni da parte dei piloti di tutto il Triveneto (e non solo!).

Nella foto di copertina di FotoSport l’arrivo dell’edizione 2020.