La Rangers Rugby Vicenza scende in campo con tre open day riservati ai più piccoli

RUGBY – La Rangers Rugby Vicenza e l’Amatori Rugby Vicenza scendono in campo allo Stadio Gobbato in Strada Sant’Antonino 131 a Vicenza ed al Campo Parrocchiale di Via Roma 87 a Torri di Quartesolo per tre appuntamenti speciali, per bimbe e bimbi nati dal 2017 al 2009, dove si potrà provare il rugby e divertirsi tutti assieme. Al termine dell’allenamento la merenda è per tutti!

Abbigliamento sportivo adatto alle temperature del giorno, scarpe da ginnastica e tanti sorrisi, sono sufficienti per provare il nostro sport, assieme a tantissimi altri compagni di giochi e divertimenti.

Open Day Minirugby Vicenza

Sabato 25 settembre allo Stadio Gobbato in strada Sant’Antonino 131 a Vicenza, dalle ore 14.30 alle 16.

Open Day Minirugby Torri di Quartesolo

Sabato 18 settembre e sabato 9 ottobre al Campo Parrocchiale in Via Roma 87 a Torri di Quartesolo dalle ore 14.30 alle 16

Per partecipare é richiesto un test sierologico (pungidito) che si farà al campo di gioco prima dell’allenamento. Per il test è richiesto un piccolo contributo economico che sarà poi scalato dall’eventuale iscrizione.