Civitus Allianz sarà il nuovo main sponsor di Pallacanestro Vicenza

BASKET SERIE B MASCHILE – È ufficiale: la Pallacanestro Vicenza 2012 avrà come main sponsor per la stagione sportiva 2021-2022 Civitus Allianz.

Civitus, con sede a Roma, è l’agenzia generale di Allianz Italia, che fa parte del colosso Allianz SE, gruppo

leader nel mondo assicurativo bancario. Civitus si muove a 360 gradi nel campo assicurativo,

nonché dei prodotti di previdenza, salute, investimento, casa e patrimonio, e si caratterizza, da anni,

per una forte presenza ed impegno nel mondo dello sport, nel quale ha sempre creduto ed investito.

Durante tutti i prossimi otto anni è in Partnership Mondiale con i Movimenti Olimpico e

Paralimpico, nonché, sino al 2028, é partner, in Italia Allianz, del CONI e dell’Italia Team, che ha

gareggiato nelle scorse competizioni olimpiche e della Fondazione Milano Cortina 2026: vanta

convenzioni con il CONI ed è specialista nelle coperture assicurative del mondo sportivo,

gestendo quelle di molte Federazioni, tra le quali FIP e FIPAV (Federazioni di Pallacanestro e

Pallavolo).

I primi contatti tra la Pallacanestro Vicenza e l’Agenzia romana risalgono già a due anni fa quando

Civitus Allianz raccolse l’invito di sostenere l’attività giovanile della società vicentina, impegnata in

un’opera di espansione e rafforzamento del proprio vivaio, intorno al quale oggi gravitano oltre 140

ragazzi. Il rapporto, consolidatosi nel tempo, ha consentito al presidente Stella di illustrare con

successo le potenzialità del veicolo basket vicentino, sia in ambito sportivo agonistico che in quello

socio territoriale, che hanno convinto Civitus Allianz a scendere in campo nella veste di sponsor

principale della società, anche a sostegno dello sforzo economico particolarmente appesantito dalle

due difficilissime stagioni a cavallo del Covid 19.

La società biancorossa ringrazia vivamente il dott. Alessandro Civitella, amministratore delegato

dell’Agenzia, per aver manifestato sensibile interesse e fiducia nella serietà del progetto,

determinanti per la definizione dell’accordo, che porta così sulle maglie vicentine un nuovo marchio