Buona la prima per la Migross Asiago: martedì si replica in trasferta con il Gherdeina

ALPS HOCKEY LEAGUE – La Migross Supermercati Asiago Hockey non sbaglia all’esordio contro il Linz imponendosi per 4-2 con una doppietta di Iacobellis.

Dopo qualche pericolo del Linz, compresa una traversa di Mosaad, l’Asiago (senza Rosa ed Olivero) sfrutta un’indecisione dell’estremo avversario Sommer per passare in vantaggio con Michele Marchetti (7’). Dopo un errore difensivo, il team dell’Alta Austria sigla il pareggio con Lahtinen (11’). Il primo periodo finisce dunque in parità.

Nella frazione centrale la Migross Asiago passa a condurre, dopo 6 minuti, in powerplay con Vankus, che riceve un gran passaggio da Matteo Tessari. Un minuto più tardi è il nuovo arrivato Iacobellis che permette l’allungo degli stellati. Tuttavia, a metà gara, Farren, in inferiorità, accorcia le distanze per un Linz che non molla. Ma non è finita perché al 34’, nuovamente in superiorità numerica, la prima linea realizza uno splendido goal con Iacobellis ben coadiuvato da Magnabosco.

Nel terzo periodo i giallorossi conservano il risultato acquisito e non ci sono altri sussulti con qualche intervento risolutorio dei due estremi (Vallini e Sommer).

Martedì 14 settembre si replica, questa volta in trasferta, in casa dell’HC Gherdeina: l’inizio del match é fissato per le ore 20.30