Dopo il Giro d’Italia la Bardiani CSF Faizanè “pedala” in Slovenia e Belgio

CICLISMO – La Bardiani CSF Faizanè è attesa da un calendario prestigioso e di livello in questa settimana con il doppio appuntamento con il Tour of Slovenia e il Baloise Belgium Tour. Due competizioni di livello 2.Pro che vedranno una startlist di alto livello. Saranno 8 i team World Tour al via del Baloise Belgium Tour assieme alle migliori Professional del panorama internazionale tra cui la Bardiani CSF Faizanè.

4 le formazioni World Tour al via in Slovenia, insieme a svariati team professional. Il #GreenTeam schiererà i migliori atleti per ognuno dei due percorsi. Ecco le formazioni nel dettaglio.

TOUR OF SLOVENIA

I direttori sportivi Roberto Reverberi ed Alessandro Donati guideranno una formazione pronta a competere nelle cinque tappe del Tour fo Slovenia. Cinque le tappe in linea da affrontare, con 3 atleti reduci da un ottimo Giro d’Italia. Saranno infatti Giovanni Visconti, Enrico Battaglin e Giovanni Carboni a guidare il team in questa importante trasferta. Con loro Andrea Garosio, in evidenza a Gippingen, Luca Covili, Alessandro Monaco e il velocista neo-pro Enrico Zanoncello.

BALOISE BELGIUM TOUR

Mirko Rossato e Luca Amoriello guideranno dall’ammiraglia la formazione della Bardiani CSF Faizanè al Belgium Tour, nelle quattro tappe in linea e nella crono della seconda giornata di gara. Per affrontare al meglio la prestigiosa gara nord-europea il team sarà al via con 3 atleti reduci da un ottimo Giro d’Italia: Filippo Fiorelli, Umberto Marengo e Samuele Zoccarato. Con loro i due atleti più longevi del team, Alessandro Tonelli e Mirco Maestri, la ruota veloce Giovanni Lonardi e Daniel Savini, per una formazione ben bilanciata e pronta ad affrontare le caratteristiche di ogni tappa.

Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Eurosport ed Eurosport Player. Gli orari varieranno quotidianamente con arrivi tra le ore 15.30 e le ore 17.00. Per aggiornamenti quotidiani potrete seguirci sui social ufficiali del team.