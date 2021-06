Lunedì al via gli Internazionali di tennis sull’erba del Tennis club Gaiba

TENNIS – Finalmente ci siamo! Parte lunedì 7 giugno la prima edizione degli Internazionali di tennis su erba che saranno ospitati dall’ASD Tennis club Gaiba dal 7 al 13 giugno. E’ il primo torneo internazionale in Italia organizzato su erba naturale e sarà un torneo di tennis maschile con montepremi da 15.000 dollari

con tre tabelloni: quello di qualificazione del singolare da 32 giocatori, il main draw del singolare da 32

giocatori e il tabellone del doppio con 16 coppie.

Gli incontri si disputeranno dalle ore 10,30 alle 21 ad iniziare da lunedì 7 giugno con le qualificazioni: l’ingresso ai campi di gioco sarà libero con un massimo di capienza di 400 persone al giorno di cui 50 negli spalti. Per permettere anche a chi viene da più lontano di aver un posto assicurato, è stata aperta un’apposita piattaforma on line. Gli appassionati, fino ad un massimo di 200 posti prenotabili, potranno garantirsi un posto per le ultime giornate di gara a partire da giovedì 10 giugno.

https://join.endu.net/fee/66050

Gli incontri che si disputeranno nel campo centrale, saranno visibili in live streaming sul portale

dell’International Tennis Federation; sul canale Youtube del circolo (https://youtu.be/yjUqdQ1d73Q) e

dal venerdì alla domenica su SuperTennix, la piattaforma on line della Federazione Italiana Tennis (a

pagamento per i non tesserati FIT).

Entry list e wild card

Numero uno del tabellone principale sarà l’italiano Alessandro Bega numero 373 ATP, numero 2 il

tedesco Tobias Simon (423), numero 3 il ceco Marek Gengel, numero 4 Luca Vanni (437), il numero 5

Benjamin Lock (466), che viene dallo Zimbabwe. Nelle qualificazioni il numero 1 sarà Luca Giacomini

(646), che sarà un po’ come a casa visto che il tennista è di Padova, così come la numero 8 Kirill Kivattsev,

che, pur essendo russo, da quattro anni vive e si allena alla Canottieri Padova. Numero 2 delle

qualificazioni il tedesco Robert Strombachs, tre l’italiano Francesco Vilardo e quattro il francese Titouan

Droguet.

Le wild card assegnate per le qualificazioni dal circolo sono Simone Vaccari, William Rossi, Augusto

Virgili, Alexander Minischetti. Nel doppio alla coppia composta da Marco Speronello e Matteo Marfia.

Nel tabellone principale wild card per il diciottenne di Ascoli Piceno, Luigi Castelletti. Le wild card della

FIT (Federazione Italiana Tennis) sono per le qualificazioni Marcello Serafini e Filippo Carpi; per il

tabellone principale Luca Potenza e Mattia Bellucci, e per il doppio Lorenzo Rotoli e Mattia Bellucci.

Direttore del torneo Fabio Morra, referee Sebastiano Cavarra.

I patrocini

Ulteriore prestigio all’iniziativa viene dai patrocini che sono stati assegnati alla manifestazione. Oltre al

sostegno del Comune di Gaiba e della Provincia di Rovigo, anche la Regione Veneto (che da anni

appoggia l’impegno e l’opera del Tc Gaiba) e la Commissione Europea hanno deciso di patrocinare

l’evento data la sua unicità e spessore. Infine nei giorni scorsi è arrivato anche il patrocinio

della Cattedra UNESCO in Education, Growth and Equality.